Novas Vozes na Bahia apresenta trabalho autoral de artistas independentes

O show contará com interpretação em libras - Foto: Divulgação

O LAB Território, projeto de profissionalização para Novas Vozes na Bahia, está prestes a movimentar a cena musical local com um evento especial que promete revelar o que há de mais autêntico e criativo na música independente.

Em esforço para apoiar e promover os talentos emergentes da região metropolitana de Salvador, o LAB Território realizará um show exclusivo no Teatro Eliete Teles, em Lauro de Freitas, no próximo sábado, 17, às 18h, com entrada gratuita. O show contará com interpretação em libras.

Seis jovens artistas de diferentes estilos musicais: Dani d’ Bêla, Iná Tupinambá, Quilombola OG, Nayri, Victor D'Maré e Viik Amazi, sobem ao palco para apresentar suas músicas autorais, que passeiam por ritmos como afropop, trap, MPB, axé e samba. O conceito de cada música e do show foi montado após os artistas passarem por um processo de formação com mentorias especializadas e residência artística na cidade de Lauro de Freitas, Ba. As músicas apresentadas no show também serão lançadas, em breve, em um EP.

De acordo com a Gestora de projetos socioculturais e Coordenadora geral do projeto, Mirian Fonseca, a ideia do Lab Território é criar laboratórios que gerem impacto social, que possam discutir e trazer à tona a arte como espaço para construção de uma segurança cidadã.

“A gente discute que a arte e cultura é um direito humano e é um direito básico. Nosso objetivo é fornecer as ferramentas básicas essenciais da produção fonográfica para impulsionar essas carreiras artísticas e torná-los agentes de mudança em suas comunidades”, destaca Mirian Fonseca.

O coordenador pedagógico do projeto, o músico Cândido afirma que acompanhar o processo de desenvolvimento dos artistas foi extremamente gratificante. “Os caminhos que levam jovens de comunidades periféricas a se inserirem no universo da arte vão além da simples necessidade de expressar seus sentimentos e visões de mundo; eles são impulsionados pelo desejo de transformar sua realidade. Nesse contexto, encontrar um espaço que amplifique suas vozes e ofereça formas possíveis de concretizar seus sonhos com uma visão mais profissional torna o LAB Território um projeto ainda mais impactante."

Este projeto é uma realização da Ygua Produções Culturais em parceria com o Cartel sendo contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia (PGBA) foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar no 195, de 8 de julho de 2022

SERVIÇO

Show Lab Território Novas Vozes Bahia

17 de agosto (sábado) - 18h

Teatro Eliete Teles - Lauro de Freitas

Apresentações:Dani d’ Bêla, Iná Tupinambá, Quilombola OG, Nayri, Victor D'Maré e Viik Amazi

Entrada livre e gratuita.