Novembro das Artes Negras terá shows, saraus, performances e exibições | A TARDE

De 27 a 29 de novembro, a Fundação Cultural do Estado, unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado, realiza a 6ª edição do Novembro das Artes Negras, projeto iniciado em 2017 que tem como objetivo visibilizar e fortalecer as expressões artísticas negras da Bahia.

Este ano, as ações acontecem na sede da Funceb, em Solar das Rosas, no Campo Grande e na sala Walter da Silveira, no Barris. Toda a programação será aberta ao público e tem o tema “Construindo Narrativas: expressões artísticas negras e suas influências na formação de identidade cultural baiana”.

Essa edição terá a participação de artistas selecionados através de Convocatória Especial, que integrarão a programação. Haverá shows musicais da banda KalunduH, dos artistas Nouve, Brunno de Jesus, Lilica Rocha, a rapper Udi Santos e a cantora Laiô.

O samba também é parte especial da programação, com o show “Samba Convida”, que une mulheres do Samba Ohana, Samba das Pretas e Gal do Beco. Também terá show do cantor Marcionilio Prado, Tiganá e do Maestro Ubiratan Marques.

A Literatura também fará parte da programação com os saraus “Sarauzinho da Calu: Uma Performance Literária”, e o Sararu “De Volta ao Nosso Quilombo”, com as poetas Bruna Silva, Fabricia de Jesus e Blenda Santos e Marcelo Ricardo.

Além disso, no Solar das Rosas terá dança no dia 28 de novembro, com performances a partir das 17h30, na apresentação “Maracatu Mistério”, de Márcio Fidelis Cia de Dança, “Exu Menino”, com Dudé Conceição e a performance “Argila”, de Lua Carvalho.

Na sala Walter da Silveira, no Barris, acontecerá a sessão Cinemateca da Bahia, em homenagem ao cineasta Antônio Olavo. Nos três dias da programação, ainda terá exibição dos filmes Quilombos da Bahia, Abdias do Nascimento - Memória Negra e A Cor do Trabalho, sempre às 17h. As sessões são abertas ao público, sujeitas à lotação do espaço.

Confira programação completa:

Dia 27/11 – 18h às 22h (Solar das Rosas – Campo Grande)

18h – Banda KalunduH

19h – Show Preta F#d#, com Udi Santos

20h - Show Epa Rei, com Brunno de Jesus

21h - Samba Convida – Gal do Beco, Samba Ohana e Samba das Pretas

Dia 28/11 – 16h às 21h (Solar das Rosas – Campo Grande)

16h - Sarauzinho da Calu: Uma performance Literária

17h30 – Performances “Maracatu Misterioso” - Márcio Fidelis Cia de Dança, “Exu Menino” - Dudé Conceição e “Argila” - Lua Carvalho

18h - Sarau: De Volta ao Nosso Quilombo

19h – Show Marcionilio Prado

20h – Show Tiganá

Dia 29/11 – 18h às 22h (Solar das Rosas – Campo Grande)

18h - Show Black Power Eu Sou – Lilica Rocha

19h - Show Caminhos Abertos, com Nouve

20h - Show Arrudeio, com Laiô

21h - Dança do Tempo (Máquina de Louco), com Maestro Ubiratan Marques

Dias 28, 29,30/11 – 17h (Sala Walter da Silveira)

28/11 - Quilombos da Bahia (2004)

29/11 – Abdias do Nascimento – Memória Negra (2008)

30/11 – A Cor do Trabalho (2014)

Serviço

O que: 6ª edição - Novembro das Artes Negras

Quando: 27 a 29 de novembro

Onde: sede da Funceb (Solar das Rosas) e Sala Walter da Silveira (Barris)