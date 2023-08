Novembro negro em Salvador terá festivais e desfile de blocos afro

A Prefeitura de Salvador lançou nesta quinta-feira, 31, a programação do “Novembro Salvador Capital Afro”, no Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves.

A programação vai acontecer ao longo de todo o mês de novembro, com festivais de música e cinema negro, atrações nacionais e internacionais, apresentações de afoxés e blocos Afro, desfiles de moda e exposições em museus.

O evento contou com a presença do prefeito Bruno Reis (União), do presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, do diretor teatral e gestor cultural, Fernando Guerreiro, entre outras personalidades.

Confira a programação "Novembro Salvador Capital Afro"

03 a 05: Liberatum

08: Reabertura do MUNCAB

10 e 11: Candyall e Tal

07: Seminário Nacional do Samba

18 e 19: Afropunk

20: Caminhada da Liberdade

20 e 21: Festival Afrofuturismo

21 e 25: Festival de Cinema FIANB

22 e 24: Festival Salvador Capital Afro

24 e 26: Expo Carnaval Brazil

25: Afro Fashion Day

25: Dia Nacional da Baiana de Acarajé

25: Desfile Mundo Negro

26: Caminhada do Samba

30: Scream Festival

Segundo a prefeitura, outras atrações ainda serão anunciadas.

Na ocasião, houve ma exibição especial da série “Afros e Afoxés: A Revolução do Tambor”, lançada na última sexta-feira, 25, com a presença de representantes do Ilê Aiyê, Muzenza, Cortejo Afro, Didá, Malê Debalê, Olodum e do afoxé Filhos de Gandhy.