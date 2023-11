“Novembro virou mês de alta estação”, diz Tourinho | A TARDE

Repleto de eventos para celebrar a cultura negra, o novembro, em Salvador, já registrou, neste 2023, o maior faturamento em turismo para o período nos últimos anos. De acordo com o secretário de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, o mês se tornou de alta estação na capital baiana.

“A gente está no mês de novembro com a média de 87% a 93% de ocupação nos hotéis, uma média altíssima, a gente fez uma alta, uma nova alta estação na cidade, e isso traz emprego para o desenvolvimento da cidade, traz arrecadação, e que isso movimenta e contribua para a população”, enfatizou o gestor, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

Presente na abertura da 2ª edição do Festival Salvador Capital Afro, Tourinho destacou a importância do evento, que vai até o próximo sábado, 25, no Centro Histórico, com entrada gratuita para painéis, apresentações musicais, oficinas, passeios afrocentrados e rodadas de negócios com foco nos eixos temáticos: afroturismo, artes visuais e música.

“Essa segunda edição do Salvador Capital Afro marca realmente o crescimento desse evento que virou um programa da cidade, de valorização, potencialização, um fortalecimento da cultura negra, trazer negócios, trazer prosperidade. Então, nesses dias vão ter muitas mesas, muitas conversas com gente de fora, gente daqui, rodada de negócios, para que artistas, locais e empreendedores tenham acesso ao mercado internacional e possam gerar emprego, renda e prosperidade para todos nós”.

Confira a agenda completa do festival aqui.

Além do Festival Salvador Capital Afro, está ocorrendo na capital baiana, como parte da programação do Novembro Salvador Capital Afro, outros eventos como o Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil (Fianb), aberto na última terça-feira, 21, no Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. No sábado, será realizado o inédito Desfile Salvador Capital Afro, com blocos Afro se apresentando pelas ruas do Centro Histórico. No domingo, 26, será a vez da Caminhada do Samba, com saída do Campo Grande.

Pedro Tourinho ressaltou este novo momento vivido pelo Centro Histórico, recebendo diversos eventos: “A Barroquinha, por exemplo, é onde surgiu uma das primeiras irmandades negras do Brasil. É onde surgiram também os terreiros de Candomblé. Então tem muito fundamento, tem muita história. O Distrito Cultural do Centro Histórico tem sido cada vez mais palco de eventos. A Conferência Municipal de Cultura foi aqui, o Fianb está sendo aqui, na semana que vem o Scream Festival será aqui. Tudo isso faz parte de uma estratégia de revitalização e ocupação desse espaço a partir de sua história e de suas potências”, afirmou.