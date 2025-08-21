Menu
AGENDA CULTURAL

O que fazer em Salvador: show de Jorge & Mateus, Zeca Pagodinho e mais

Programação cultural de Salvador está recheada de diferentes opções para agradar os mais variados públicos

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

21/08/2025 - 7:22 h

A capital baiana segue com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade.

Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados.

Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas até o jazz.

🎶 MÚSICA

⏭️ Jorge & Mateus 20 Anos – Salvador

  • Local: Parque dos Ventos – Boca do Rio, Salvador/BA
  • Data: 23 de agosto (sábado)
  • Horário: abertura dos portões às 15h
  • Atrações: Jorge & Mateus, Belo, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Pedro Libe
  • Ingressos: Entre R$ 110,00 e R$ 920,00
  • Vendas: Online

⏭️ Zeca Pagodinho 40 Anos

  • Local: Armazém Convention - Lauro de Freitas / BA
  • Data: 23 de agosto (sábado)
  • Horário: 20h
  • Ingressos: Entre R$ 140,00 e R$ 6.000,00
  • Vendas: TicketMaker

⏭️ Lançamento do audiovisual Memórias e Afetos – Yacoce Simões

  • Local: Teatro SESC Casa do Comércio – Salvador/BA
  • Data: 23 de agosto
  • Horário: 20h
  • Ingressos: Entre R$ 40 e R$ 100
  • Vendas: Bilheteria do Teatro e Sympla

⏭️ Festival Palco Brasil

  • Data: 14 a 17 de agosto
  • Horário: Quinta a Sábado às 20h00, Domingo às 19h00
  • Local: Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia
  • Atrações: Paulinho Moska, Jota.pê, Joyce Alane, Geraldo Azevedo e Adriana Calcanhotto
  • Ingressos: R$ 15 (meia)e R$ 30 (inteira)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Tagua Tagua em Salvador

  • Local: The Green House Music, Salvador - BA
  • Datas: 23 de agosto
  • Horário: 21h
  • Ingressos: Entre R$ 40 e R$ 80
  • Vendas: Sympla

⏭️ Renata Bastos Reggae Night na Colaboraê

  • Local: Colaboraê, Salvador - BA
  • Datas: 23 de agosto
  • Horário: 21h
  • Ingressos: R$ 30
  • Vendas: Sympla

⏭️ Volta no Mundo - Filipe Freire

  • Local: ABOCA - Centro de Artes, Salvador - BA
  • Datas: 23 de agosto
  • Horário: 19h
  • Ingressos: R$ 230
  • Vendas: Sympla

⏭️ Miss Suéter Baile Show

  • Local: Casa Preta Espaço de Cultura, Salvador - BA
  • Datas: 23 de agosto
  • Horário: 19h30
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Mar Aberto - Um Lugar de Calmaria

  • Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
  • Datas: 23 de agosto
  • Horário: 20h
  • Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Julinha canta "Aprumar"

  • Local: Teatro Gamboa, Salvador - BA
  • Datas: 21 de agosto
  • Horário: 19h
  • Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Guiga de Ogum - Show de lançamento do disco "Mundo Melhor"

  • Local: Cineteatro 2 de Julho, Salvador - BA
  • Datas: 24 de agosto
  • Horário: 19h
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
  • Vendas: Sympla

🎭 TEATRO

⏭️ Espetáculo [sem] DRAMA – Salvador

  • Local: Casa Preta Espaço de Cultura – Sala Ivana Chastinet, Rua Areal de Baixo, 6 – Dois de Julho, Salvador/BA
  • Datas: 21 e 22 de agosto de 2025 (quinta e sexta-feira)
  • Horário: 19h
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
  • Acessibilidade: sessão com intérprete de Libras e visita guiada sensorial
  • Informações: No Instagram

⏭️ Emerson Ceará em Salvador

  • Local: Teatro Jorge Amado
  • Datas: 22 de agosto
  • Horário: 19h e 21h30
  • Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Brincando de Ser Peter

  • Local: Centro Cultural SESI Casa Branca, Salvador - BA
  • Datas: 24 de agosto
  • Horário: 18h30
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
  • Vendas: Sympla

🍭 INFANTIL

⏭️ Casa Barriga (Espetáculo Infantojuvenil)

  • Onde: Teatro Módulo (Pituba)
  • Datas: 10, 17, 24 e 31 de agosto (domingos), às 11h
  • Ingressos: R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia-entrada)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo infantil Queremos a Lua

  • Local: Centro Cultural SESI Casa Branca, Salvador - BA
  • Datas: 24de agosto
  • Horário: 15h
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
  • Vendas: Sympla

⏭️ O Mundo das Minhas Palavras

  • Local: Teatro Sesc Casa do Comércio
  • Datas: 24 de agosto
  • Horário: 16h
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
  • Vendas: Sympla

⏭️ A Origem dos Rosa, O Show

  • Local: Concha Acústica
  • Datas: 24 de agosto
  • Horário: 17h
  • Ingressos: Entre R$ 100 e R$ 200
  • Vendas: Sympla
  • Assinantes do Clube de Vantagens A TARDE aproveitam 40% de desconto

🎨 EXPOSIÇÃO

⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia

  • Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA 
  • Abertura: 23 de julho, às 19h 
  • Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro 
  • Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30
  • Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição Arquivo J.F.

  • Quando: Até 31 de agosto
  • Visitação: Quarta a sexta, das 14h às 19h | Sábados e domingos, das 13h às 17h
  • Onde: Galeria Jayme Fygura, Teatro Gamboa – Rua Direita de Santo Antônio, 135, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador (BA)

⏭️ Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc

  • Quando: a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025
  • Local: Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA)
  • Horários de Visitação: Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h
  • Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição fotográfica “Daqui de Dentro”

  • Data de abertura: 19 de agosto de 2025 (terça-feira) às 17h
  • Visitação: de 20 a 31 de agosto, das 10h às 20h
  • Local: Museu de Arte Contemporânea da Bahia - MAC_BAHIA (Rua da Graça, 284, Salvador - BA)
  • Entrada: Gratuita
  • Atividades paralelas: oficinas de caixa mágica, rodas de conversa sobre prática educativa, sentido de justiça, direitos humanos e privação da liberdade

⏭️ Exposição Uma Foto para Evandro

  • Local: M.E Ateliê da Fotografia – Ladeira do Boqueirão, 6, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA
  • Vernissage: 19 de agosto de 2025, às 19h30 (aberta para convidados)
  • Período de visitação: 19 de agosto a 5 de outubro, sexta a domingo, das 16h às 19h
  • Entrada: Gratuita

➡️ OUTROS

⏭️ Lançamento do livro Preta – Ana Cecília Ferreira

  • Local: Cine Teatro de Lauro de Freitas – Lauro de Freitas/BA
  • Data: 23 de agosto, às 18h
  • Período: lançamento do livro
  • Horário: 18h
  • Entrada: Gratuita

⏭️ Oficina Processo [sem] DRAMA: entre atuação, encenação e escrita

  • Local: Casa Preta Espaço de Cultura – Dois de Julho, Salvador/BA
  • Data: 22 de agosto de 2025 (sexta-feira)
  • Horário: 9h às 16h
  • Valor: Gratuita
  • Público-alvo: artistas, estudantes e grupos de teatro
  • Inscrições: no Instagram

⏭️ Comer, beber e pintar!

  • Local: Villa San Luigi
  • Datas: 23 de agosto
  • Horário: 19h
  • Ingressos: R$ 180 (individual) e R$ 340 (casadinha)
  • Vendas: Sympla

⏭️ REHAB - Stand Up Comedy

  • Local: JOKS - Jogos e Drinks, Salvador - BA
  • Datas: 21 de agosto
  • Horário: 19h30
  • Atrações: Menahem Hein, Lucas Dumas, Caio Cesar e convidados
  • Ingressos: R$ 25
  • Vendas: Sympla

