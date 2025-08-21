AGENDA CULTURAL
O que fazer em Salvador: show de Jorge & Mateus, Zeca Pagodinho e mais
Programação cultural de Salvador está recheada de diferentes opções para agradar os mais variados públicos
Por Beatriz Santos
A capital baiana segue com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade.
Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados.
🎶 MÚSICA
⏭️ Jorge & Mateus 20 Anos – Salvador
- Local: Parque dos Ventos – Boca do Rio, Salvador/BA
- Data: 23 de agosto (sábado)
- Horário: abertura dos portões às 15h
- Atrações: Jorge & Mateus, Belo, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Pedro Libe
- Ingressos: Entre R$ 110,00 e R$ 920,00
- Vendas: Online
⏭️ Zeca Pagodinho 40 Anos
- Local: Armazém Convention - Lauro de Freitas / BA
- Data: 23 de agosto (sábado)
- Horário: 20h
- Ingressos: Entre R$ 140,00 e R$ 6.000,00
- Vendas: TicketMaker
⏭️ Lançamento do audiovisual Memórias e Afetos – Yacoce Simões
- Local: Teatro SESC Casa do Comércio – Salvador/BA
- Data: 23 de agosto
- Horário: 20h
- Ingressos: Entre R$ 40 e R$ 100
- Vendas: Bilheteria do Teatro e Sympla
⏭️ Festival Palco Brasil
- Data: 14 a 17 de agosto
- Horário: Quinta a Sábado às 20h00, Domingo às 19h00
- Local: Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia
- Atrações: Paulinho Moska, Jota.pê, Joyce Alane, Geraldo Azevedo e Adriana Calcanhotto
- Ingressos: R$ 15 (meia)e R$ 30 (inteira)
- Vendas: Sympla
⏭️ Tagua Tagua em Salvador
- Local: The Green House Music, Salvador - BA
- Datas: 23 de agosto
- Horário: 21h
- Ingressos: Entre R$ 40 e R$ 80
- Vendas: Sympla
⏭️ Renata Bastos Reggae Night na Colaboraê
- Local: Colaboraê, Salvador - BA
- Datas: 23 de agosto
- Horário: 21h
- Ingressos: R$ 30
- Vendas: Sympla
⏭️ Volta no Mundo - Filipe Freire
- Local: ABOCA - Centro de Artes, Salvador - BA
- Datas: 23 de agosto
- Horário: 19h
- Ingressos: R$ 230
- Vendas: Sympla
⏭️ Miss Suéter Baile Show
- Local: Casa Preta Espaço de Cultura, Salvador - BA
- Datas: 23 de agosto
- Horário: 19h30
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Vendas: Sympla
⏭️ Mar Aberto - Um Lugar de Calmaria
- Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
- Datas: 23 de agosto
- Horário: 20h
- Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)
- Vendas: Sympla
⏭️ Julinha canta "Aprumar"
- Local: Teatro Gamboa, Salvador - BA
- Datas: 21 de agosto
- Horário: 19h
- Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
- Vendas: Sympla
⏭️ Guiga de Ogum - Show de lançamento do disco "Mundo Melhor"
- Local: Cineteatro 2 de Julho, Salvador - BA
- Datas: 24 de agosto
- Horário: 19h
- Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
- Vendas: Sympla
🎭 TEATRO
⏭️ Espetáculo [sem] DRAMA – Salvador
- Local: Casa Preta Espaço de Cultura – Sala Ivana Chastinet, Rua Areal de Baixo, 6 – Dois de Julho, Salvador/BA
- Datas: 21 e 22 de agosto de 2025 (quinta e sexta-feira)
- Horário: 19h
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Acessibilidade: sessão com intérprete de Libras e visita guiada sensorial
- Informações: No Instagram
⏭️ Emerson Ceará em Salvador
- Local: Teatro Jorge Amado
- Datas: 22 de agosto
- Horário: 19h e 21h30
- Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)
- Vendas: Sympla
⏭️ Espetáculo Brincando de Ser Peter
- Local: Centro Cultural SESI Casa Branca, Salvador - BA
- Datas: 24 de agosto
- Horário: 18h30
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Vendas: Sympla
🍭 INFANTIL
⏭️ Casa Barriga (Espetáculo Infantojuvenil)
- Onde: Teatro Módulo (Pituba)
- Datas: 10, 17, 24 e 31 de agosto (domingos), às 11h
- Ingressos: R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia-entrada)
- Vendas: Sympla
⏭️ Espetáculo infantil Queremos a Lua
- Local: Centro Cultural SESI Casa Branca, Salvador - BA
- Datas: 24de agosto
- Horário: 15h
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Vendas: Sympla
⏭️ O Mundo das Minhas Palavras
- Local: Teatro Sesc Casa do Comércio
- Datas: 24 de agosto
- Horário: 16h
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Vendas: Sympla
⏭️ A Origem dos Rosa, O Show
- Local: Concha Acústica
- Datas: 24 de agosto
- Horário: 17h
- Ingressos: Entre R$ 100 e R$ 200
- Vendas: Sympla
- Assinantes do Clube de Vantagens A TARDE aproveitam 40% de desconto
🎨 EXPOSIÇÃO
⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia
- Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA
- Abertura: 23 de julho, às 19h
- Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro
- Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30
- Entrada: Gratuita
⏭️ Exposição Arquivo J.F.
- Quando: Até 31 de agosto
- Visitação: Quarta a sexta, das 14h às 19h | Sábados e domingos, das 13h às 17h
- Onde: Galeria Jayme Fygura, Teatro Gamboa – Rua Direita de Santo Antônio, 135, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador (BA)
⏭️ Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc
- Quando: a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025
- Local: Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA)
- Horários de Visitação: Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h
- Entrada: Gratuita
⏭️ Exposição fotográfica “Daqui de Dentro”
- Data de abertura: 19 de agosto de 2025 (terça-feira) às 17h
- Visitação: de 20 a 31 de agosto, das 10h às 20h
- Local: Museu de Arte Contemporânea da Bahia - MAC_BAHIA (Rua da Graça, 284, Salvador - BA)
- Entrada: Gratuita
- Atividades paralelas: oficinas de caixa mágica, rodas de conversa sobre prática educativa, sentido de justiça, direitos humanos e privação da liberdade
⏭️ Exposição Uma Foto para Evandro
- Local: M.E Ateliê da Fotografia – Ladeira do Boqueirão, 6, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA
- Vernissage: 19 de agosto de 2025, às 19h30 (aberta para convidados)
- Período de visitação: 19 de agosto a 5 de outubro, sexta a domingo, das 16h às 19h
- Entrada: Gratuita
➡️ OUTROS
⏭️ Lançamento do livro Preta – Ana Cecília Ferreira
- Local: Cine Teatro de Lauro de Freitas – Lauro de Freitas/BA
- Data: 23 de agosto, às 18h
- Período: lançamento do livro
- Horário: 18h
- Entrada: Gratuita
⏭️ Oficina Processo [sem] DRAMA: entre atuação, encenação e escrita
- Local: Casa Preta Espaço de Cultura – Dois de Julho, Salvador/BA
- Data: 22 de agosto de 2025 (sexta-feira)
- Horário: 9h às 16h
- Valor: Gratuita
- Público-alvo: artistas, estudantes e grupos de teatro
- Inscrições: no Instagram
⏭️ Comer, beber e pintar!
- Local: Villa San Luigi
- Datas: 23 de agosto
- Horário: 19h
- Ingressos: R$ 180 (individual) e R$ 340 (casadinha)
- Vendas: Sympla
⏭️ REHAB - Stand Up Comedy
- Local: JOKS - Jogos e Drinks, Salvador - BA
- Datas: 21 de agosto
- Horário: 19h30
- Atrações: Menahem Hein, Lucas Dumas, Caio Cesar e convidados
- Ingressos: R$ 25
- Vendas: Sympla
