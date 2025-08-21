O que fazer em Salvador: show de Jorge & Mateus, Zeca Pagodinho e mais

A capital baiana segue com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade.

Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados.

Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas até o jazz.

🎶 MÚSICA

Salvador está com uma programação recheada para quem ama música | Foto: Divulgação

⏭️ Jorge & Mateus 20 Anos – Salvador

Local: Parque dos Ventos – Boca do Rio, Salvador/BA

Parque dos Ventos – Boca do Rio, Salvador/BA Data: 23 de agosto (sábado)

23 de agosto (sábado) Horário: abertura dos portões às 15h

abertura dos portões às 15h Atrações: Jorge & Mateus, Belo, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Pedro Libe

Jorge & Mateus, Belo, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Pedro Libe Ingressos: Entre R$ 110,00 e R$ 920,00

Entre R$ 110,00 e R$ 920,00 Vendas: Online

⏭️ Zeca Pagodinho 40 Anos

Local: Armazém Convention - Lauro de Freitas / BA

Armazém Convention - Lauro de Freitas / BA Data: 23 de agosto (sábado)

23 de agosto (sábado) Horário: 20h

20h Ingressos: Entre R$ 140,00 e R$ 6.000,00

Entre R$ 140,00 e R$ 6.000,00 Vendas: TicketMaker

⏭️ Lançamento do audiovisual Memórias e Afetos – Yacoce Simões

Local: Teatro SESC Casa do Comércio – Salvador/BA

Teatro SESC Casa do Comércio – Salvador/BA Data: 23 de agosto

23 de agosto Horário: 20h

20h Ingressos: Entre R$ 40 e R$ 100

Entre R$ 100 Vendas: Bilheteria do Teatro e Sympla

⏭️ Festival Palco Brasil

Data: 14 a 17 de agosto

14 a 17 de agosto Horário: Quinta a Sábado às 20h00, Domingo às 19h00

Quinta a Sábado às 20h00, Domingo às 19h00 Local: Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia

Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia Atrações: Paulinho Moska, Jota.pê, Joyce Alane, Geraldo Azevedo e Adriana Calcanhotto

Paulinho Moska, Jota.pê, Joyce Alane, Geraldo Azevedo e Adriana Calcanhotto Ingressos: R$ 15 (meia)e R$ 30 (inteira)

R$ 15 (meia)e R$ 30 (inteira) Vendas: Sympla

⏭️ Tagua Tagua em Salvador

Local: The Green House Music, Salvador - BA

Datas: 23 de agosto

23 de agosto Horário: 21h

21h Ingressos: Entre R$ 40 e R$ 80

Entre R$ 40 e R$ 80 Vendas: Sympla

⏭️ Renata Bastos Reggae Night na Colaboraê

Local: Colaboraê, Salvador - BA

Colaboraê, Salvador - BA Datas: 23 de agosto

23 de agosto Horário: 21h

21h Ingressos: R$ 30

R$ 30 Vendas: Sympla

⏭️ Volta no Mundo - Filipe Freire

Local: ABOCA - Centro de Artes, Salvador - BA

ABOCA - Centro de Artes, Salvador - BA Datas: 23 de agosto

23 de agosto Horário: 19h

19h Ingressos: R$ 230

R$ 230 Vendas: Sympla

⏭️ Miss Suéter Baile Show

Local: Casa Preta Espaço de Cultura, Salvador - BA

Casa Preta Espaço de Cultura, Salvador - BA Datas: 23 de agosto

23 de agosto Horário: 19h30

19h30 Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ Mar Aberto - Um Lugar de Calmaria

Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA

Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA Datas: 23 de agosto

23 de agosto Horário: 20h

20h Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ Julinha canta "Aprumar"

Local: Teatro Gamboa, Salvador - BA

Teatro Gamboa, Salvador - BA Datas: 21 de agosto

21 de agosto Horário: 19h

19h Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ Guiga de Ogum - Show de lançamento do disco "Mundo Melhor"

Local: Cineteatro 2 de Julho, Salvador - BA

Cineteatro 2 de Julho, Salvador - BA Datas: 24 de agosto

24 de agosto Horário: 19h

19h Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) Vendas: Sympla

🎭 TEATRO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama teatro | Foto: Divulgação

⏭️ Espetáculo [sem] DRAMA – Salvador

Local: Casa Preta Espaço de Cultura – Sala Ivana Chastinet, Rua Areal de Baixo, 6 – Dois de Julho, Salvador/BA

Casa Preta Espaço de Cultura – Sala Ivana Chastinet, Rua Areal de Baixo, 6 – Dois de Julho, Salvador/BA Datas: 21 e 22 de agosto de 2025 (quinta e sexta-feira)

21 e 22 de agosto de 2025 (quinta e sexta-feira) Horário: 19h

19h Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) Acessibilidade: sessão com intérprete de Libras e visita guiada sensorial

sessão com intérprete de Libras e visita guiada sensorial Informações: No Instagram

⏭️ Emerson Ceará em Salvador

Local: Teatro Jorge Amado

Teatro Jorge Amado Datas: 22 de agosto

22 de agosto Horário: 19h e 21h30

19h e 21h30 Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Brincando de Ser Peter

Local: Centro Cultural SESI Casa Branca, Salvador - BA

Centro Cultural SESI Casa Branca, Salvador - BA Datas: 24 de agosto

24 de agosto Horário: 18h30

18h30 Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) Vendas: Sympla

🍭 INFANTIL



Salvador também tem uma programação para crianças | Foto: Divulgação

⏭️ Casa Barriga (Espetáculo Infantojuvenil)

Onde: Teatro Módulo (Pituba)

Teatro Módulo (Pituba) Datas: 10, 17, 24 e 31 de agosto (domingos), às 11h

10, 17, 24 e 31 de agosto (domingos), às 11h Ingressos: R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia-entrada)

R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia-entrada) Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo infantil Queremos a Lua

Local: Centro Cultural SESI Casa Branca, Salvador - BA

Centro Cultural SESI Casa Branca, Salvador - BA Datas: 24de agosto

24de agosto Horário: 15h

15h Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ O Mundo das Minhas Palavras

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio

Teatro Sesc Casa do Comércio Datas: 24 de agosto

24 de agosto Horário: 16h

16h Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ A Origem dos Rosa, O Show

Local: Concha Acústica

Concha Acústica Datas: 24 de agosto

24 de agosto Horário: 17h

17h Ingressos: Entre R$ 100 e R$ 200

Entre R$ 100 e R$ 200 Vendas: Sympla

🎨 EXPOSIÇÃO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama arte | Foto: Divulgação

⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia

Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA

Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA Abertura: 23 de julho, às 19h

23 de julho, às 19h Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro

de 24 de julho a 02 de novembro Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30

terça a domingo, das 9h às 17h30 Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição Arquivo J.F.

Quando: Até 31 de agosto

Até 31 de agosto Visitação: Quarta a sexta, das 14h às 19h | Sábados e domingos, das 13h às 17h

Quarta a sexta, das 14h às 19h | Sábados e domingos, das 13h às 17h Onde: Galeria Jayme Fygura, Teatro Gamboa – Rua Direita de Santo Antônio, 135, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador (BA)

⏭️ Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc

Quando: a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025

a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025 Local: Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA)

Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA) Horários de Visitação: Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h

Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição fotográfica “Daqui de Dentro”

Data de abertura: 19 de agosto de 2025 (terça-feira) às 17h

19 de agosto de 2025 (terça-feira) às 17h Visitação: de 20 a 31 de agosto, das 10h às 20h

de 20 a 31 de agosto, das 10h às 20h Local: Museu de Arte Contemporânea da Bahia - MAC_BAHIA (Rua da Graça, 284, Salvador - BA)

Museu de Arte Contemporânea da Bahia - MAC_BAHIA (Rua da Graça, 284, Salvador - BA) Entrada: Gratuita

Gratuita Atividades paralelas: oficinas de caixa mágica, rodas de conversa sobre prática educativa, sentido de justiça, direitos humanos e privação da liberdade

⏭️ Exposição Uma Foto para Evandro

Local: M.E Ateliê da Fotografia – Ladeira do Boqueirão, 6, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA

M.E Ateliê da Fotografia – Ladeira do Boqueirão, 6, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA Vernissage: 19 de agosto de 2025, às 19h30 (aberta para convidados)

19 de agosto de 2025, às 19h30 (aberta para convidados) Período de visitação: 19 de agosto a 5 de outubro, sexta a domingo, das 16h às 19h

19 de agosto a 5 de outubro, sexta a domingo, das 16h às 19h Entrada: Gratuita

➡️ OUTROS

Salvador está com uma programação recheada de eventos diversos | Foto: Itta Araújo

⏭️ Lançamento do livro Preta – Ana Cecília Ferreira

Local: Cine Teatro de Lauro de Freitas – Lauro de Freitas/BA

Cine Teatro de Lauro de Freitas – Lauro de Freitas/BA Data: 23 de agosto, às 18h

23 de agosto, às 18h Período: lançamento do livro

lançamento do livro Horário: 18h

18h Entrada: Gratuita

⏭️ Oficina Processo [sem] DRAMA: entre atuação, encenação e escrita

Local: Casa Preta Espaço de Cultura – Dois de Julho, Salvador/BA

Casa Preta Espaço de Cultura – Dois de Julho, Salvador/BA Data: 22 de agosto de 2025 (sexta-feira)

22 de agosto de 2025 (sexta-feira) Horário: 9h às 16h

9h às 16h Valor: Gratuita

Gratuita Público-alvo: artistas, estudantes e grupos de teatro

artistas, estudantes e grupos de teatro Inscrições: no Instagram

⏭️ Comer, beber e pintar!

Local: Villa San Luigi

Datas: 23 de agosto

23 de agosto Horário: 19h

19h Ingressos: R$ 180 (individual) e R$ 340 (casadinha)

R$ 180 (individual) e R$ 340 (casadinha) Vendas: Sympla

⏭️ REHAB - Stand Up Comedy