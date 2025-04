‘Okòtò: Espiral da Evolução’, retrospectiva de Goya Lopes, abre hoje no MAM-BA

MAM Bahia inaugura a exposição “Okòtò: Espiral da Evolução” - Foto: Divulgação

Com 50 anos de carreira e vasta produção, a artista e designer baiana Goya Lopes abre a exposição retrospectiva Okòtò: Espiral da Evolução, hoje, às 17h, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA).

A mostra traz pinturas, gravuras e tecidos que percorrem diferentes momentos da carreira de Goya, com obras que remontam à sua formação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, sua pós-graduação pela Università Internazionale dell'arte de Florença (Itália) e sua consagração como uma referência no design e na arte têxtil brasileira.

As obras de Goya estarão expostas nos dois grandes salões expositivos do MAM, além da capela anexa, perfazendo mais de 100 itens. A curadoria é do atual diretor do Museu de Arte Contemporânea (MAC-BA), Daniel Rangel, e do curador Marcelo Campos.

‘Okotô’, termo iorubá que dá nome à mostra, se refere à um movimento em espiral, como o que vemos desde em uma simples concha do mar até ao próprio formato da Via Láctea, galáxia em que se encontra o sistema solar, do qual o planeta Terra faz parte – padrão que se repete na natureza, um movimento que parte de um ponto fixo e se expande em todas as direções.

Na exposição, Goya se apropria do termo para conduzir a narrativa da exposição: a ideia de um movimento contínuo, que une passado, presente e futuro, que revela tanto a potência criativa da artista quanto o impacto de sua obra no imaginário coletivo.

Arte popular

Além das peças artísticas, o público poderá conhecer a influência de Goya em espaços urbanos, nos quais suas intervenções visuais transformam fachadas, mobiliários e ambientes diversos.

O público também poderá apreciar as estampas com cores vibrantes e formas simbólicas que a tornaram conhecida, as quais traduzem narrativas afro-brasileiras e popularizam sua estética em vestuário, objetos e ambientes. Além de 50 catálogos de retalhos, a exposição reúne peças de vestuário, figurinos artísticos e destaques de seu acervo pessoal.

Em artigo publicado no último dia 6, no suplemento dominical Muito, do jornal A TARDE, o artista e articulista Celso Cunha Neto nota que, “à frente de sua geração, Goya Lopes percebeu a importância da arte popular, da cultura regional e global, como fonte de inspiração na renovação do design têxtil baiano, brasileiro e internacional”.

“Goya insere-se e oferece visibilidade às mulheres, principalmente negras, de maneira extremamente bela e elegante, resgatando assim sua dignidade, com estilo requintado e sutil. Goya resgata principalmente sua africanidade, sua ancestralidade”, escreveu Celso.

Exposição “Okòtò: Espiral da Evolução”, de Goya Lopes / Abertura hoje, 17h / Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) / Visitação até 10 de agosto, de terça-feira a domingo, das 10h às 18h/ Entrada gratuita