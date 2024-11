‘Olga Gómez – Alegria da Criação’ é retrospectiva completa da artista

Olga Gómez - Foto: Marcio Lima

No palco, bonecos se movem aparentemente sozinhos. Sombras ganham vida. Heróis, animais e veículos de madeira se animam e contam histórias, para deslumbre de crianças e adultos. Há 27 anos, a Companhia A Roda de Teatro de Bonecos tem encantado plateias com seus espetáculos. Agora, chegou a hora de reunir esse acervo mágico e louvar a mulher que iniciou esse trabalho, com a exposição Olga Gómez – Alegria da Criação, que abre hoje no Museu de Arte da Bahia (MAB).

Nascida na Argentina, Olga chegou à Bahia em 1986. Com formação em Belas Artes, atua como escultora, professora, pesquisadora e encenadora de formas animadas.

Desde 1997, lidera a Companhia A Roda, na qual desenhou e criou os fantoches, figuras e bonecos articulados que ganharam vida em espetáculos premiados como A Cobra Morde o Rabo e O Pássaro do Sol.

Em 2008, dirigiu Amor & Loucura, que viajou por 15 estados e 55 cidades brasileiras. Luiz e a Liberdade, peça mais recente, utiliza fantoches para contar a história do abolicionista baiano Luiz Gama.

No MAB, os visitantes poderão ver todo o processo artístico de Olga, dos desenhos iniciais com os designs dos personagens, passando pelos bonecos em si até aos próprios espetáculos completos: O Combate – e outras cenas curtas – serão apresentados nas seguintes datas: amanhã (14), 15, 16, 17 e 24 próximos.

Também haverá visitas guiadas para grupos, oferecidas tanto por Stella Carrozzo, curadora da exposição, quanto pelos mediadores do Museu de Arte da Bahia. Anote as datas: amanhã (14), 15, 16, 17, 19 e 20 próximos.

Consulte o perfil de Instagram do MAB para se informar sobre os horários e a disponibilidade de vagas nos grupos: instagram.com/museudeartedabahia.

Para Olga, esta exposição narra “uma história que pode ser contada através dos espetáculos e bonecos que circulam por este período de tempo, mais de um quarto de século. A ideia principal é que através de uma atividade conjunta, a da Companhia A Roda, é possível construir uma obra”

“Cada um destes bonecos articulados representa um esforço por evoluir na ideia da animação da matéria, para oferecer algo interessante para o público”, observa.

Dupla formação

Um dado que vale a pena ser mencionado é que o público visitante não ficará só na posição de observador: “Haverá um espaço interativo, com autômatos, brinquedos e bonecos articulados e sombras, que poderão ser acionados, pelo público”, conta Olga.

A artista visual Stella Carrozzo, curadora da mostra e membro d’A Roda, conta que o objetivo é recriar, no MAB, o ateliê de Olga: “Sendo uma artista com dupla formação profissional (formada pelas Escola de Belas Artes Manuel Belgrano e pela Escola Nacional de Belas Artes Prilidiano Pueyrredón, ambas argentinas), para Olga é fundamental sustentar o seu trabalho numa técnica formal rigorosa”.

“Ela é uma artista múltipla, e por isso pensamos – Olga, o designer gráfico Marcus Sampaio e eu – numa exposição que não só mostrasse o histórico do grupo no campo teatral, mas que recriasse o universo de Olga enquanto artista visual, que materializa suas ideias através do desenho para chegar a outras formas de expressão artística”, relata.

Desta forma, ao percorrer a exposição, o público tem acesso à todo o processo artístico de Olga: “O desenho está presente também nos bonecos articulados, nas esculturas, nas cenografias e sombras utilizadas nas peças do grupo A Roda. O que nos conduziu foi a tentativa de recriar o ateliê da artista no MAB; este espaço fala muito do seu processo artístico. O público poderá ver não só bonecos, cenografias e sombras, mas desenhos inéditos e esculturas em madeira – e, claro, muita alegria, movimento, potência e amor à arte”, afirma Stella.

Cofundador d’A Roda junto à Olga e Stella, Marcus Sampaio não esconde sua felicidade com esta exposição: “Celebrar os 27 anos do grupo com essa exposição é voltar no tempo e reviver emoções. Abrir os baús das primeiras montagens e novamente interagir com esses bonecos tão queridos foi uma alegria”.

“O trabalho de Olga Gómez instiga e seduz! Essa exposição abre uma janela para o público conhecer a amplidão criativa desta grande artista”, convida Marcus.

A exposição Olga Gómez – Alegria da Criação foi viabilizada pelo Programa FUNARTE de Apoio a Ações Continuadas, do Governo Federal.

Olga Gómez – Alegria da Criação / Abertura: hoje, 19h / Visitação até 23 de fevereiro de 2025, de terça-feira a domingo, das 10h às 18h / Museu de Arte da Bahia - MAB [Corredor da Vitória, 2340] / Gratuita