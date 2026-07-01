Olodum lança HQ gratuita sobre a Independência da Bahia

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A história da Independência da Bahia acaba de ganhar uma nova versão voltada para crianças, jovens e educadores. A Editora Olodum lança, na sexta-feira, 3, a cartilha em quadrinhos "2 de Julho – O Dia em que o Povo Venceu!".

A publicação resgata a luta popular pela consolidação da independência brasileira na Bahia e destaca o protagonismo de personagens historicamente invisibilizados.

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O lançamento acontece às 18h, na Casa do Olodum, no Pelourinho, em Salvador, e integra o primeiro volume da Coleção Olodum Griô II. A obra reafirma a proposta da instituição de fortalecer a educação interétnica e antirracista, além de valorizar a memória e a cultura afro-brasileira por meio de uma linguagem acessível.

Produzida pela Escola Olodum, a cartilha foi desenvolvida em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (PROEXC/UFRB) e com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI), do Ministério da Educação.

A coordenação geral e editorial é de Mara Felipe, com revisão histórica de Marcelo Gentil. A publicação tem coedição da BFK Books, sob a editora-chefe Caroline Borba. O roteiro é assinado por V. B. Felipe, enquanto Adelson Sena é responsável pelo projeto gráfico, diagramação, ilustrações e capa.

História contada pelo olhar do povo

Em formato de história em quadrinhos, a publicação apresenta os acontecimentos que culminaram na Independência da Bahia, em 2 de julho de 1823, sob a perspectiva da mobilização popular.

HQ sobre a história do 2 de julho - Foto: Divulgação

A narrativa evidencia a participação de mulheres e homens negros, indígenas, caboclos, soldados, marisqueiras, quituteiras e trabalhadores que enfrentaram as tropas portuguesas e tiveram papel decisivo na conquista da independência.

Outro diferencial da obra é que a história é narrada por jovens formados na Escola Olodum, estabelecendo uma conexão entre passado e presente e reforçando a ideia de que a conquista da liberdade foi resultado da atuação coletiva da população baiana.

Material reúne atividades e músicas

Além da narrativa em quadrinhos, a cartilha foi pensada como ferramenta pedagógica para escolas e projetos educativos.

O material reúne QR Codes, sequências didáticas, sugestões de atividades e músicas em ritmo de samba-reggae, ampliando as possibilidades de uso em sala de aula e em ações voltadas à valorização da história afro-brasileira.

Lançamento terá apresentação musical

A programação contará com uma apresentação da Escola Olodum, que interpretará canções inspiradas na Independência da Bahia, incluindo uma versão inédita do Hino do 2 de Julho em ritmo de samba-reggae.

Ao final do evento, serão distribuídos gratuitamente exemplares da cartilha aos convidados, em quantidade limitada.