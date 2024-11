Osba encerra o encontro do G20 na Bahia com o espetáculo ‘Sinfonia Terra Brasilis’

Subirão ao palco com a Osba grandes artistas - Foto: Taylla de Paula

Todo grande evento pede uma grande festa de encerramento. e com o chamado G20 da Cultura não poderia ser diferente: coube à Orquestra Sinfônica da Bahia, instituição querida e admirada pelo público baiano, esta honra – que fica ainda maior por duas razões: ser no solo sagrado da Concha Acústica e pela lista de nobres convidados para o concerto.

Subirão ao palco com a Osba grandes artistas, cada um representando sua região de origem: BaianaSystem e Daniela Mercury (Nordeste e a Bahia), Ellen Oléria (região Oeste), Gaby Amarantos (Norte), Kleiton & Kledir (Sul) e Mart'nália (Sudeste). Intitulado Sinfonia Terra Brasilis, o concerto tem direção musical do maestro Carlos Prazeres, da Osba e direção artística de Vavá Botelho, do Balé Folclórico da Bahia.

“A Sinfonia Terra Brasilis será mais uma oportunidade para o público baiano e para os representantes de todos os países do G20 que estiverem em Salvador conhecerem a Orquestra Sinfônica da Bahia, que vem lotando suas apresentações e conquistando um público cada vez mais fiel”, convida Prazeres.

“A OSBA está honrada em ser escolhida como anfitriã deste concerto, que reúne grandes nomes da música brasileira, entre eles dois ícones baianos, BaianaSystem e Daniela Mercury. Somos uma orquestra verdadeiramente conectada com a sociedade local, e nossa proposta é a de trocar com esta sociedade, sem impor padrões civilizatórios”, acrescenta o maestro.

No repertório, o suprassumo da música de concerto brasileira será representado em peças de Heitor Villa-Lobos, Guerra Peixe e Alberto Nepomuceno. “É tanta gente importante aqui da música clássica e da música popular, e o concerto vai ter uma representação linda de cada região do Brasil. Ellen Oléria pelo Centro-Oeste, Gaby Amarantos pelo Norte, Kleiton & Kleidir pelo Sul, que aliás é particularmente emocionante, porque essa dupla fez parte da minha vida, e eles vão estar aqui hoje, vou ter o sonho realizado de regê-los depois de tudo que aconteceu no sul do Brasil. É como se a gente abraçasse o sul do Brasil”, diz Prazeres.

“Teremos a Bahia e o Nordeste muito bem representado, com Daniela Mercury e o BaianaSystem. E o Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro, representando o Sudeste, vai vir aí com Mart’Nalia, figura mais do que genial. Então, estou muito feliz, muito emocionado com todo esse processo, que vai ser poético, um processo de união dos povos através da arte, que é o que esse mundo precisa”, observa.

Comunicação universal

Já Vavá Botelho, no comando cênico do concerto / espetáculo, ressalta o caráter universal que se quer dar ao evento: “A música, assim como a dança, são linguagens universais. Os povos se comunicam por meio do corpo, da música, do cantar – independentemente do idioma. A música, a sonoridade da palavra tem esse poder de união, de congraçamento. Então, o público estrangeiro vai entender muito bem, vai perceber essa diversidade que a gente tem num país de dimensões continentais como é o Brasil”, diz Vavá.

“E vai ser muito bonito poder mostrar isso, não ficar preso somente às culturas da Bahia, do Rio de Janeiro, do Amazonas. Vamos passear por todas as regiões brasileiras, mostraremos ritmos diferentes, culturas e origens diferentes, que formaram, no final das contas, o nosso país. Eu sou suspeito, porque fiquei apaixonado pelo projeto desde a primeira vez que tive contato e que a gente começou a falar sobre isso. Então, tá muito bonito. Eu só posso dizer, por enquanto, que será inesquecível e histórico esse conserto”, conclui o coreógrafo.

‘Sinfonia Terra Brasilis’, com Orquestra Sinfônica da Bahia e convidados (BaianaSystem, Daniela Mercury, Ellen Oléria, Gaby Amarantos, Kleiton & Kledir e Mart'nália) / Hoje, 19h / Concha Acústica do Teatro Castro Alves / R$ 10 e R$ 5 + a doação de 1kg de alimento não perecível / Vendas: Sympla e bilheteria TCA