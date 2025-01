‘OSBREGA: Concerto do Amor - Volume 2’ tem sessão extra sábado

OSBREGA: Concerto do Amor - Foto: Caio Lirio

Ocupando a Concha Acústica do Teatro Castro Alves durante dois dias seguidos, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) traz ao público o OSBREGA: Concerto do Amor - Volume 2. As apresentações acontecem na sexta-feira (10), com sessão já esgotada, e sábado (11), em sessão extra, sempre às 19h.

O evento integra a programação do ‘Verão da OSBA’ e reflete o compromisso da instituição em aproximar a música orquestral de novos públicos. Os ingressos para a sessão extra custam a partir de R$ 30 e estão disponíveis no Sympla e na bilheteria do TCA.

A apresentação, sob regência do maestro Carlos Prazeres, terá participação dos cantores Almério e mãeana, além dos músicos da OSBA Mário Soares e Djalma do Nascimento, e da soprano Maria Carla Pino Cury. O repertório celebra clássicos da música popular romântica brasileira em versões sinfônicas inovadoras.

O OSBREGA Concerto do Amor tornou-se um marco na programação da Osba, sendo descrito pelo maestro Carlos Prazeres como uma celebração ao amor que envolve o público em momentos de emoção e conexão.

"O repertório está muito legal. As pessoas vão sair roucas de tanto cantar as músicas, embaladas pela Orquestra e pelos nossos convidados. Será uma grande celebração ao amor", afirma.

Além disso, o sucesso do evento é uma extensão do vínculo que a OSBA tem construído com seu público. Recentemente, a orquestra atraiu lotação máxima no concerto de Natal, realizado na Igreja de São Francisco, no Pelourinho. Para Prazeres, isso demonstra que a música de concerto pode ser motivo de orgulho para a sociedade baiana.

“É muito emocionante perceber o quanto esta Orquestra se conecta com nosso público hoje. Estamos mostrando uma direção que a música de concerto pode trilhar no Brasil", afirma.

A iniciativa de mesclar o repertório clássico com elementos da música popular tem sido fundamental para ampliar o alcance da OSBA. Segundo Prazeres, o objetivo é colocar a música clássica no cardápio cultural de todos os baianos, sem estabelecer barreiras ou preconceitos. "Nosso vínculo se construiu através do amor pela música sem preconceitos, e isso é a própria Bahia, o estado mais musical do país", acrescenta.

Um diálogo enriquecedor

A soprano Maria Carla Pino Cury enfatiza a importância de unir diferentes linguagens musicais para criar uma experiência inclusiva e emocionante. "A música que se ouve nas ruas e nas salas de concerto tem o mesmo objetivo: despertar emoções. Colocar ópera no meio dessa celebração da música popular evidencia esse objetivo comum e remove estigmas", explica.

Essa receptividade do público baiano também foi destacada por mãeana, uma das cantoras convidadas. Para ela, a mistura de gêneros amplia o alcance da música sinfônica e torna o evento mais acessível e dinâmico. "Esse concerto é divertido e didático porque mostra que o público está aberto e gosta da mistura. Mostra que música sinfônica pode ser popular", afirma.

Já o músico da OSBA, Mário Soares, aponta que essa versatilidade é reflexo da identidade cultural baiana. "A Bahia é um lugar sincrético, culturalmente e artisticamente. Tocar repertórios diferentes do tradicional é um exercício de aprendizagem e afeto ao público, tornando a Osba cada vez mais a cara da Bahia", comenta.

Com o sucesso das edições anteriores, o maestro prevê a consolidação do OSBREGA Concerto do Amor como um evento anual no calendário da Osba. Além disso, há planos para ampliar o alcance do espetáculo por meio de transmissões online, como a que será realizada no YouTube durante a apresentação do sábado.

“Já temos pedidos para levar o concerto a outros lugares, mas, por enquanto, ele é uma exclusividade do público de Salvador", revela Prazeres.

O repertório desta edição promete surpreender, com versões sinfônicas de músicas que marcaram gerações. mãeana destacou a canção Se For Amor, de João Gomes, como uma das mais especiais para ela, por sua conexão emocional e significado pessoal.

“É muito especial cantar compositores que amo, como Sidney Magal e Wando. Essa mistura enriquece a experiência", afirma.

A experiência de participar de um concerto tão inovador também foi elogiada por Mário Soares, que ressalta a importância de oferecer ao público um repertório diverso.

“A música popular conecta muito com o público baiano e amplia os laços entre a orquestra e a sociedade. É uma mensagem de amor ao público da OSBA", completa.

Desde sua criação em 1982, a OSBA tem se destacado como um dos principais corpos artísticos do Teatro Castro Alves. Sob a gestão da Associação Amigos do Teatro Castro Alves desde 2017, a orquestra tem ampliado sua atuação, explorando novos formatos e promovendo um diálogo constante com a sociedade baiana.

Para o público, o OSBREGA Concerto do Amor representa não apenas uma celebração musical, mas também uma oportunidade de vivenciar a riqueza cultural da Bahia de forma acessível e inclusiva.

O evento reflete o compromisso da OSBA em ser uma orquestra do povo, conectada às tradições e às inovações que definem a identidade musical do estado.

OSBREGA Concerto do Amor - Volume 2 / Sexta-feira (10, esgotado) e sábado (11), 19h / Concha Acústica do Teatro Castro Alves / R$ 60 e R$ 30 / Vendas: Sympla e bilheteria TCA

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.