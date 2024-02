Pacote de ações visa preservar manifestações culturais de Salvador | A TARDE

Baianas e Filhas de Ghandy recepcionaram o público que compareceu à Casa de Yemanjá da Colônia de Pescadores Z1, no Rio Vermelho, nesta quarta-feira, 31.

Na ocasião, a prefeitura de Salvador anunciou uma série de ações que visam a preservação de manifestações culturais tradicionais da cidade. Conforme apelidado pelo prefeito Bruno Reis, este foi um ato '5 em 1'.

O primeiro ato foi a inauguração da nova sede da casa de Yemanjá da casa de pescadores. Há cerca de um mês, em dezembro, o espaço foi alvo de criminosos, que arrombaram e reviraram a Casa.

Entre as novidades da restauração, o espaço ganhou novos forro, iluminação e parte elétrica. O segundo ato foi o lançamento do edital de salvaguarda da festa de Iemanjá, que terá investimento de R$ 100 mil para requalificação de sete barcos da colônia Z1.

Além do trabalho dos pescadores, as embarcações são elementos cruciais em eventos tradicionais, à exemplo da festa de Yemanjá, que têm presentes entregues graças a estes veículos.

O terceiro ato foi a assinatura do decreto de registro especial que considera patrimônio imaterial os mestres carpinteiros navais, profissionais que recuperam embarcações como as das festas de Iemanjá e bom Jesus.

Na mesma ocasião foi celebrada a parceria entre a fundação Gregório de Matos e a Associação Egbé Axé, liderada por mãe Diana de Oxum, que terá investimento de R$1 milhão. O valor deverá possibilitar diversas ações, incluindo o plano de salvaguarda da festa de Iemanjá e outras que visam preservar o patrimônio imaterial da cidade.

Por fim, foram entregues 8 novos jetskis para possibilitar o cuidado da orla da cidade, ajudando, inclusive, a entrega do presente na sexta-feira, 2. Também foram entregues quadriciclos que serão utilizados pelos salva vidas.

Em conversa com o Portal A Tarde, o prefeito Bruno Reis pontua que as vésperas de eventos importantes para a cidade, tem sido frequente anúncios e entregas relevantes pela gestão municipal.

"Investimentos expressivos, entregas importantes para a cidade, tem todo um simbolismo, um momento importante, a véspera das festas de Iemanjá. Já está tudo pronto aqui no Rio Vermelho, já fizemos toda a manutenção da área, já ordenamos os ambulantes, já reforçamos a iluminação, está toda a equipe pronta para trabalhar, para atuar, e eu tenho certeza que vai ter uma grande festa na sexta-feira".

Reis pontuou que, com os investimentos, a gestão impulsiona o turismo e, por tabela, a economia da cidade.

"Não tenho dúvidas que sexta-feira, com a chegada dos presentes que nossa rainha do mar possa ser presenteada, milhares de visitantes, turistas, vêm dos quatro cantos da Bahia, do Brasil, até gente de fora, devido a importância histórica, cultural, por todo o simbolismo que tem essa festa, que é patrimônio imaterial. Então, uma festa, uma das mais tradicionais da nossa cidade, que é a festa de manjar a nossa rainha do mar".