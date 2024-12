Pagodinho! Lançamento do Grupo Nosso Desejo acontece neste sábado

- Foto: Reprodução

Os amantes do pagode romântico já podem marcar na agenda: neste sábado (7), a capital baiana será palco do tão aguardado lançamento do Grupo Nosso Desejo. O evento acontece a partir das 14h no Sunset Music, em Pituaçu.

Liderado por Biel Ribeiro, Rodrigo Sampps e Léo Nascimento, o grupo promete trazer um repertório especial, vibrante e repleto de músicas que irão emocionar e "machucar os corações apaixonados".

Além do show do Grupo Nosso Desejo, os grupos Pagode do Boca e Pagode do Segredo também prometem levantar a plateia com seus sucessos. O line-up inclui ainda o som do DJ Brendo e participações especiais que serão reveladas no dia.