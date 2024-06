Paróquia terá 13 dias de festa para Santo Antônio; programação | A TARDE

Parte importante do São João do Centro Histórico, a festa em honra a Santo Antônio terá uma vasta programação que começa dia primeiro e vai até o dia 13 de junho. A festa marcará a celebração dos 430 anos de devoção a Santo Antônio, na paróquia do Santo Antônio Além do Carmo, primeira igreja consagrada ao santo em todo o Brasil.

Tudo começa com a tradicional Trezena, e segue com bênçãos, carreata, missas paroquiais, missa de consagração do novo altar, procissão e Trezena Campal. Mas nestes 13 dias de louvor a Santo Antônio a programação acontece também nas ruas do bairro, desde o Carmo até o Largo do Santo Antônio, com shows, exposições, quermesse e feira de artesanato e gastronomia e muita participação da comunidade.

“13 de junho não é somente a festa de Santo Antônio e da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, mas também de um bairro que recebe o nome deste santo querido. Deste modo, o Santo, a Paróquia e o Bairro se tornam uma “coisa só”. Desta mistura encontramos aqui uma tradição religiosa, cultural e histórica sem igual”, declara o pároco Jailson de Jesus.

Em 1648 a comunidade do Santo Antônio foi elevada à condição de paróquia, completando, em 2024, 376 anos de instalação. No entanto, é no ano de 1594, que ela nasceu erguida pelas mãos de Cristóvão de Aguiar Daltro e assim foi fundada, provavelmente, a primeira igreja de Santo Antônio no Brasil. Em junho daquele mesmo ano, na capela primitiva, celebravam-se os primeiros festejos em honra ao santo. “Por isso mesmo, escolhemos como tema para a Trezena deste ano: “Santo Antônio Além do Carmo, minha Paróquia!”, afirma o padre Jailson.

“Não é somente uma data. É celebrar um santo, uma paróquia, um bairro, celebrar uma história viva que não teve interrupções durante 430 de devoção”, destaca o pároco que acredita que a igreja de Santo Antônio Além do Carmo é a casa mãe de todas as devoções ao santo existentes no Brasil. “Esta festa em louvor a Santo Antônio não é só para a comunidade do bairro, mas é uma festa para todo o Brasil, para a história do Brasil, da Bahia, de Salvador”, enfatiza ele.

Novo altar-mor

O ponto alto da celebração dos 430 anos da devoção ao Santo Antônio Além do Carmo será, no dia 13 de junho, às 16h30, a missa de consagração do novo altar da Igreja, com a presença do Cardeal Dom Sérgio da Rocha. Logo em seguida ocorrerá a procissão pelas ruas dos bairros de Santo Antônio e Barbalho e a Trezena Campal. “O novo altar será uma réplica do altar mor do altar original”, informa padre Jailson de Jesus. Este novo conjunto, todo esculpido em cedro, é uma reprodução do original e terá as cores do primeiro altar mor, que teve de ser substituído por estar afetado por cupins.

Confira a programação da Trezena de Santo Antônio Além do Carmo:

01/06 – Sábado – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade de fé. Bênção dos Pais.

02/06 - Domingo – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade mariana. Bênção das Mães.

03/06 - Segunda-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade de discípulos. Bênção das Crianças.

04/06 - Terça-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade sacramental. Bênção da água.

05/06 - Quarta-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade missionária. Bênção dos noivos e namorados.

06/06 – Quinta-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade praticante da Palavra. Bênção das Chaves.

07/06 - Sexta-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade solidária. Bênção dos avós.

08/06 - Sábado – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade de irmãos. Bênção dos Jovens.

09/06 – Domingo 10h30 – Carreata pelas ruas da paróquia; 19h30 – Trezena; Tema: Paróquia: uma comunidade de peregrinos morando ao lado; Bênção da Família.

10/06 - Segunda-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade geográfica e afetiva. Bênção da enfermos.

11/06 - Terça-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade que vive a unidade. Bênção dos comerciantes e empresas.

12/06 - Quarta-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade pastoreada por um pároco. Bênção dos artistas.

13/06 – Quinta-feira – Festa de Santo Antônio

06h – Alvorada;

06h30 – Missa Paroquial;

08h – Missa Paroquial;

09h30 – Missa Paroquial;

11h – Missa Paroquial;

16h30 – Missa de consagração do novo altar da Igreja de Santo Antônio com o Cardeal Dom Sérgio da Rocha;

18h – Procissão pelas ruas dos bairros de Santo Antônio e Barbalho;

19h30 – Trezena Campal; Tema: Paróquia: uma comunidade em um barco que leva para o céu; Bênção do pão.

