Parquinho temático anima criançada com programação infantil

Opção de lazer para a criançada, o Parquinho do Gato Galáctico desembarcou no Shopping Paralela, na Praça de Eventos I. A atração traz o universo mágico do personagem, representado pelo youtuber Ronaldo de Azevedo e Souza, cartunista, desenhista, ator e dublador.

Entre as atrações e atividades do personagem e sua turma estão infláveis espaciais futuristas, piscina de bolinhas do Roni, ponte dos sonhos da Luna, escalada radical do descolado Lipe, escorregador musical da Duda e estação de videogames do Toshi, com seus jogos desafiadores. Há ainda mesinhas de atividades da Mimi para que a criançada solte a criatividade.

São permitidas crianças de 5 a 13 anos. A permanência de 40 minutos custa R$ 50. Crianças especiais pagam meia-entrada e menores de 5 anos de idade precisam estar acompanhados do responsável.

|SERVIÇO|

Parquinho do Gato Galáctico

Local: Shopping Paralela, Praça de Eventos I, no piso L1

Horário: de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h

Ingressos: 40 minutos custa R$ 50; 41 a 80 minutos, R$ 60.