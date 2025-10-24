Pé na Porta: Ultra Bomb, Divinora e Fernão Gaivota no Sesi Casa Branca

Ultra Bomb lança o single 'Reza' - Foto: Kairo Argolo/Divulgação

O Centro Cultural Sesi Casa Branca, consolidado como um dos importantes polos culturais da Cidade Baixa em Salvador, abre suas portas para uma noite de alta voltagem com o evento de rock "Pé na Porta". A segunda edição do festival acontece no sábado, dia 25 de outubro, a partir das 19h30, com ingressos a um preço super acessível de R$ 10, reforçando o compromisso do Sesi com o acesso à cultura.

O evento trará ao Caminho de Areia um line-up que une a força da cena autoral baiana, com a Ultra Bomb e a Divinora SSA, e a celebração de um dos maiores ícones do rock internacional: The Smiths, com a Fernão Gaivota.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ultra Bomb: rock visceral de Salvador

Com uma proposta forte e autêntica, a banda soteropolitana Ultra Bomb é um dos nomes de destaque da cena pesada local. Sua sonoridade é conhecida por ser crua e visceral, transformando temas complexos como violência urbana, desigualdade social e saúde mental em pura catarse no palco. O público terá a chance de conferir o peso da banda que recentemente lançou seu single "Reza", firmando seu nome no cenário.

Divinora SSA: versatilidade e rock eclético

A Divinora SSA, banda ativa na cena de Salvador, se destaca pela sua versatilidade e estilo alternativo. Com um repertório que passeia por diversas vertentes do rock – incluindo pop, punk-rock e hard-rock – o grupo entregará composições autorais e covers com energia e atitude, mostrando a força da música independente.

Divinora é uma das atrações da noite no Sesi | Foto: Divulgação

Fernão Gaivota: homenagem a The Smiths

Para os fãs do rock alternativo britânico, a banda Fernão Gaivota traz um tributo especial ao lendário The Smiths. O grupo promete reviver a sonoridade marcante da banda de Manchester com as músicas mais conhecidas e amadas de toda a sua discografia, garantindo a nostalgia e a emoção dos clássicos.

Fernão Gaivota toca sucessos do The Smith | Foto: Divulgação

Rock e Sesi Casa Branca

A escolha do Centro Cultural Sesi Casa Branca como palco para o "Pé na Porta" celebra a importância do local para a cena cultural da Cidade Baixa. O espaço, que funciona no histórico Solar Machado e integra um complexo de educação, esporte e lazer do Sesi, oferece uma infraestrutura moderna para a realização de grandes eventos.

Empolgado, Favila X., guitarrista da Ultra Bomb, expressou a expectativa pelo evento: "Tocar no Sesi Casa Branca é sensacional, um espaço incrível que valoriza demais a nossa cena. O 'Pé na Porta' é a prova de que o rock está vivo e forte na Bahia. Preparamos um show incrível com Divinora e Fernão Gaivota. Vai ser uma noite de boa música de altíssima qualidade. Esperamos todos lá!".

Serviço: