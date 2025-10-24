ROCK NA CBX
Pé na Porta: Ultra Bomb, Divinora e Fernão Gaivota no Sesi Casa Branca
2ª edição do evento acontece no próximo sábado, dia 25, e contará com bandas de rock autoral e cover do The Smiths
Por Redação
O Centro Cultural Sesi Casa Branca, consolidado como um dos importantes polos culturais da Cidade Baixa em Salvador, abre suas portas para uma noite de alta voltagem com o evento de rock "Pé na Porta". A segunda edição do festival acontece no sábado, dia 25 de outubro, a partir das 19h30, com ingressos a um preço super acessível de R$ 10, reforçando o compromisso do Sesi com o acesso à cultura.
O evento trará ao Caminho de Areia um line-up que une a força da cena autoral baiana, com a Ultra Bomb e a Divinora SSA, e a celebração de um dos maiores ícones do rock internacional: The Smiths, com a Fernão Gaivota.
Ultra Bomb: rock visceral de Salvador
Com uma proposta forte e autêntica, a banda soteropolitana Ultra Bomb é um dos nomes de destaque da cena pesada local. Sua sonoridade é conhecida por ser crua e visceral, transformando temas complexos como violência urbana, desigualdade social e saúde mental em pura catarse no palco. O público terá a chance de conferir o peso da banda que recentemente lançou seu single "Reza", firmando seu nome no cenário.
Divinora SSA: versatilidade e rock eclético
A Divinora SSA, banda ativa na cena de Salvador, se destaca pela sua versatilidade e estilo alternativo. Com um repertório que passeia por diversas vertentes do rock – incluindo pop, punk-rock e hard-rock – o grupo entregará composições autorais e covers com energia e atitude, mostrando a força da música independente.
Fernão Gaivota: homenagem a The Smiths
Para os fãs do rock alternativo britânico, a banda Fernão Gaivota traz um tributo especial ao lendário The Smiths. O grupo promete reviver a sonoridade marcante da banda de Manchester com as músicas mais conhecidas e amadas de toda a sua discografia, garantindo a nostalgia e a emoção dos clássicos.
Rock e Sesi Casa Branca
A escolha do Centro Cultural Sesi Casa Branca como palco para o "Pé na Porta" celebra a importância do local para a cena cultural da Cidade Baixa. O espaço, que funciona no histórico Solar Machado e integra um complexo de educação, esporte e lazer do Sesi, oferece uma infraestrutura moderna para a realização de grandes eventos.
Empolgado, Favila X., guitarrista da Ultra Bomb, expressou a expectativa pelo evento: "Tocar no Sesi Casa Branca é sensacional, um espaço incrível que valoriza demais a nossa cena. O 'Pé na Porta' é a prova de que o rock está vivo e forte na Bahia. Preparamos um show incrível com Divinora e Fernão Gaivota. Vai ser uma noite de boa música de altíssima qualidade. Esperamos todos lá!".
Serviço:
- Evento: 2º Pé na Porta
- Atrações: Ultra Bomb, Divinora e Fernão Gaivota (cover do The Smiths)
- Local: Centro Cultural Sesi Casa Branca
- Endereço: Av. Caminho de Areia, 1454, Caminho de Areia, Salvador - BA.
- Data e Horário: Dia 25/10 (sábado), a partir das 19h
- Valor: R$ 10 (Ingresso individual)
- Vendas no local
