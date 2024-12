Peça ‘Os Saltimbancos’ tem duas sessões no Faresi domingo

- Foto: Divulgação

O clássico musical infantil Os Saltimbancos, adaptado por Chico Buarque a partir do conto dos Irmãos Grimm, ganha nova vida em Salvador. A montagem, dirigida por Fábio Tavares, estreia no Teatro Faresi, trazendo uma proposta que mistura tradição e contemporaneidade. O espetáculo, promovido pelo Centro Cultural Ensaio, se destaca pela inclusão de uma "floresta viva" no palco, que amplifica a magia do texto e cativa públicos de todas as idades.

Com sessão dupla, as apresentações acontecem neste domingo (15), às 16h e 18h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou Sympla.

Segundo Fábio Tavares, a direção buscou resgatar a pureza e a inocência de uma infância menos conectada às trivialidades virtuais.

“O principal desafio foi encontrar elementos adormecidos no texto que pudessem nos trazer novidades, a sensação de algo verde, novo. Curiosamente, busquei essa novidade no passado, na delicadeza infantil que coabita com o contexto político profundo do texto de Chico Buarque”, afirma o diretor.

A ideia da floresta viva, uma inovação nesta montagem, partiu de um sonho de Tavares. No palco, flores humanizadas interagem com os personagens principais, acompanhando suas aventuras com a leveza e a curiosidade infantil.

“Essas flores são como crianças encantadas, trazendo uma movimentação cênica mágica, que dialoga tanto com o olhar infantil quanto com o adulto”, explica o diretor.

Para a atriz Amanda Rangel, que interpreta a Galinha, o processo de preparação física e vocal foi intenso e indispensável para a construção da personagem.

“Alongamento, projeção vocal e respiração foram essenciais. Eu treinava em qualquer lugar que pudesse, fosse na academia, em casa ou na rua. Foi um processo bastante produtivo”, compartilha a atriz.

O espetáculo também se destaca pela integração dos quatro personagens centrais, que representam valores como amizade, superação e empatia. Thales Moreira, intérprete do Cachorro, descreve o trabalho em equipe como fundamental para construir a química em cena.

“Fizemos vários laboratórios para nos conectarmos e criar a relação entre os personagens. Essa convivência foi essencial para que a interação no palco fosse natural e envolvente”, conta Moreira.

A música, elemento central de Os Saltimbancos, foi outro ponto desafiador. Yasmin Fernandes, que dá vida à Gata, destacou o significado do papel e a responsabilidade de interpretar um momento tão icônico como a canção História de Uma Gata.

“Me inspirei em personagens carismáticas como Sally Bowles e Roxie, além de usar minhas vivências como mulher negra para equilibrar os traços de independência e carisma da personagem”, revela.

Para Kilder Passos, intérprete do Jumento, o trabalho demandou não apenas estudo técnico, mas também sensibilidade.

“Busquei entender os aspectos biológicos do animal e equilibrá-los com a personalidade do personagem, que é símbolo de resistência e liderança. Isso reforça a mensagem central de união e cooperação”, comenta Passos.

O diretor Fábio Tavares reforça que a obra também traz reflexões atemporais, especialmente para o público infantil.

“A principal mensagem que espero despertar é a de amorosidade. Num mundo cada vez mais louco, a empatia é essencial. Resgatar uma infância pura e cheia de amorosidade movimenta memórias de um mundo que já vai longe na sua forma original de ser”, pontua.

A montagem também conta com a preparação técnica de Samuel Marques e Alice Suzart, responsáveis por afinar a performance vocal e corporal do elenco. “Esses preparadores foram fundamentais para darmos conta da dupla demanda de atuar e cantar ao vivo”, afirma Kilder Passos.

Celebração do musical

Os elementos cênicos e a trilha sonora, que já fazem parte do imaginário popular, ganham novos contornos nesta produção. A integração entre cenário, música e performance reforça a proposta de tornar o espetáculo uma experiência imersiva e emocional.

Para Yasmin Fernandes, o espetáculo também representa uma celebração do teatro musical brasileiro. “Como fã desse gênero, estar em Os Saltimbancos é um sonho que se realiza. Espero que o público se emocione e se divirta tanto quanto nós nos divertimos em cena”, declara.

A trilha sonora de Chico Buarque, que equilibra momentos de drama e comédia, é uma ponte que conecta gerações. Amanda Rangel ressalta o cuidado em preservar a essência das canções, que são memoráveis para os espectadores. “Encontrar a voz da Galinha e projetá-la corretamente foi um desafio, mas foi incrível ver o resultado no palco”, diz a atriz.

O elenco, formado por artistas com vasta experiência no teatro musical, trouxe uma energia contagiante para a estreia. Thales Moreira destacou a alegria de trabalhar com colegas tão comprometidos. “Montar cenário, construir o espetáculo juntos, tudo isso fortaleceu nossa relação e refletiu no palco”, afirma.

Para Fábio Tavares, a experiência acumulada em espetáculos como Auto da Compadecida e Navalha na Carne influenciou sua abordagem nesta produção infantil. “Cada montagem deixa marcas. O desafio foi equilibrar as emoções mais densas com os momentos leves, criando uma narrativa divertida e comovente”, explica.

‘Os Saltimbancos’ / Domingo (15), 16h e 18h / Teatro Faresi (antigo Teatro ISBA) - Av. Oceânica, 2717, Ondina / Ingressos entre R$ 66,67 e R$ 150 / Vendas: SYMPLA

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.