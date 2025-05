Pelourinho tem festas gratuitas no fim de semana do Dia das Mães

Os eventos é aberto ao público - Foto: Foto: Ilustratativa | Freepik

O Pelourinho montou uma programação gratuita especial em celebração ao Dia das Mães nesta semana. Entre os dias 9 e 11 de maio, os largos Pedro Archanjo, Tereza Batista, Quincas Berro D'Água, além da Praça das Artes, vão receber shows de diversos ritmos para a família.

Na sexta-feira, 9, os agitos começam com as cantoras Carla Cristina e Amanda Santiago. No sábado, 10, a folia é dominada por Aila Menezes, o Show das Drags, com Chocolate Batidão e o Trio Nordestino.

Já no domingo, 11, a programação é encerrada com o Festival Reguetho, o grupo Ativos Resistentes, o projeto Samba no Pelô e a cantora Lia Chaves, com um show em celebração ao Dia das Mães.

Confira a programação completa:

09/05 SEXTA-FEIRA

LARGO PEDRO ARCHANJO

Carla Cristina e convidados em "Vem comigo pro Pelô" - 19h

LARGO TEREZA BATISTA

Amanda Santiago em "Anarriê da Timbalady" - 19h

10/05 - SÁBADO

LARGO TEREZA BATISTA

Aulão de Forró "Vem, São João" - 9h

Aila Menezes em "Baile de todas as cores" - 19h

LARGO QUINCAS BERRO D'ÁGUA

Chocolate Batidão em "Show das Drags - Esquenta Junino" - 19h

LARGO PEDRO ARCHANJO

Trio Nordestino e convidados em "Forró no Largo" - 19h

11/05 - DOMINGO

LARGO QUINCAS BERRO D'ÁGUA

Lia Chaves em "Liê Obá – A Mulher Blues" - 16h

LARGO TEREZA BATISTA

Festival Reguetho - 14h

LARGO PEDRO ARCHANJO

Samba no Pé em "Samba no Pelô" - 16h

PRAÇA DAS ARTES

Ativos Resistentes em "Toca Bob" - 16h20