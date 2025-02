Percussão e violino ancestrais: Lan Lanh e Mario Soares fazem show hoje

- Foto: Divulgação

O rei do baião, Luiz Gonzaga, o percursor do axé, Luiz Caldas, e um dos inventores do trio elétrico, Osmar Macêdo, serão homenageados em um show que explora as conexões entre os ritmos afro-brasileiros e a música nordestina. Axé Pra Lua, do violinista Mário Soares e da percussionista Lan Lanh, será hoje, no Teatro do Sesc Casa do Comércio.

O evento contará com a participação especial da cantora Mãeana. A apresentação explora as conexões entre os ritmos afro-brasileiros e a música nordestina, destacando a riqueza desse universo sonoro. Com uma sintonia marcada por essa diversidade musical, a dupla traz ao palco a fusão do violino com o berimbau – formação rara na cena profissional – aliando improviso e experimentação para criar uma experiência única.

“A possibilidade de criar algo inesperado. O violino tem um ritmo próprio, e a percussão tem sua própria harmonia. Quando colocamos os dois juntos, surgem texturas sonoras novas, surpreendentes. Esse diálogo entre o erudito e o popular é algo muito forte na música brasileira, e no nosso show isso aparece com força”, diz Lan Lanh.

Para Mário, que também é idealizador da Orquestra Afrodiaspórica, a riqueza da música está na sua capacidade de se reinventar e dialogar com diferentes sonoridades. “Meu violino, por exemplo, ao tocar forró, se transforma em uma rabeca. Lah Lanh, com sua percussão rica e diversa, cria uma sonoridade perfeita para um xaxado ou baião. No show, temos um momento onde fazemos um medley, lembrando o repente, com pandeiro e interações que remetem às performances de Gonzagão”, conta o violonista.

A participação especial de Mãeana promete trazer ainda mais riqueza ao repertório. A cantora, conhecida por sua interpretação sensível e potente, trará a energia do piseiro ao palco, conectando a nova geração aos pilares da música nordestina. “Mãeana faz parte dessa construção estética. Além de ter uma voz cristalina e envolvente, ela desenvolve um trabalho singular chamado Mãeana Canta JG, no qual interpreta João Gilberto e João Gomes”, destaca Mário.

Em um show de peso, nada melhor do que começar com uma bênção, e é assim que os artistas vão abrir o espetáculo. “O show é um grande encontro de ritmos. Gosto de iniciar o show pedindo licença aos orixás. Para isso, escolhi o afro-samba Canto de Xangô, de Baden Powell e Vinicius de Moraes, que carrega a essência de dois artistas profundamente conectados com a sonoridade afro-brasileira”, explica Lan Lanh.

Homenagens

O nome do show faz referência à música de Luiz Caldas, que gravou Axé pra Lua no LP do trio elétrico Tapajós em 1981. Essa canção marcou o início de uma trajetória que culminaria na explosão da axé music, que neste ano completa 40 anos. Lan Lanh destaca a importância desse momento: “A música de Luiz Caldas abriu caminhos para uma revolução musical na Bahia. Ele é uma grande referência para todos nós, um dos grandes mestres da nossa música. O show também conecta esse legado ao de Luiz Gonzaga, que ajudou a definir a identidade musical do Nordeste para todo o Brasil”.

Na apresentação, Gonzagão será reverenciado em um medley que percorre clássicos do baião, frevo, xote e coco. “Quando pensamos na estrutura do espetáculo, percebemos que Luiz Caldas e Luiz Gonzaga são dois ícones que nos representam profundamente. Luiz Gonzaga carrega a essência da música nordestina, do baião e do xaxado, que se conectam diretamente com os instrumentos que tocamos. Eu e Lan Lanh utilizamos instrumentos de madeira e couro, ligados à terra e às raízes afro-brasileiras, e Luiz Gonzaga representa essa conexão com o 'barro do chão'”, comenta Mário Soares.

Além das homenagens e experimentações, o show encerra com uma saudação especial a Osmar Macêdo, destacando a importância do trio elétrico para a identidade musical da Bahia. O encerramento será com Taiane, um frevo eletrizante que promete levar o público a uma experiência vibrante. “Esse show é um grande encontro de sonoridades, de tradição e modernidade. Queremos que o público sinta essa mistura de forma intensa”, ressalta Lan Lanh.

“O público pode esperar um show cheio de momentos marcantes, transitando entre diferentes sentimentos e ritmos. Teremos uma parte dedicada às águas, em saudação a Iemanjá, trazendo reflexão e emoção. Haverá axé, com suas variantes que despertam memórias e alegram. Mãeana trará o piseiro, representando o afeto e as emoções do sertão”, conclui Mário.

Axé Pra Lua, com Lan Lanh e Mário Soares / Hoje, 20h / Teatro Sesc Casa do Comércio / R$ 120 e R$ 60 / Vendas: Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.