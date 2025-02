Perda abrupta de um ente querido é o ponto de partida de HQ baiana

- Foto: Divulgação

Um casal de idosos vive junto por décadas e constrói uma vida inteira lado a lado, até que se depara com uma separação abrupta: o marido acorda pela manhã e encontra sua esposa morta na cama. Este é o pontapé inicial da história em quadrinhos Teus Olhos, que acompanha as memórias desse casal e o processo do luto.

O livro, com texto da escritora Clara Cerqueira e ilustração do artista visual Túlio Carapiá, sai nesta quarta-feira (23), depois de cinco anos de confecção. O lançamento é no Estúdio Agá, na Rua Direita do Santo Antônio, 18h.

Ao longo das 104 páginas, Teus Olhos dá vida às reflexões de Clara acerca de seus próprios medos e das experiências de pessoas ao seu redor, a exemplo de sua mãe, da avó e da sogra. A narrativa surgiu a partir de um texto curto, despretensioso, protagonizado pelo personagem masculino – que se tornaria o marido. Ele simbolizava algumas das inquietações que ela tinha na época: envelhecimento, mortalidade, maternidade, família. Foi quando compartilhou a história com Túlio que veio o incentivo para se aprofundar ainda mais nesse universo.

“A partir do interesse de Túlio no texto, eu comecei a explorar outras possibilidades de personagens, e daí nasceu a personagem feminina, que acabou passando para primeiro plano. Então, nós temos dois personagens principais, na verdade, que vão sobrepondo discursos e pontos de vista, ao mesmo tempo que texto e imagem também se sobrepõem de maneira não linear”, conta. O livro conta ainda com o projeto gráfico do designer baiano Genilson Santos.

A parceria de Clara e Túlio é de longa data. Os dois já trabalharam juntos em outros três projetos: em Muro Branco, em que produzem cartões postais com cunho político, o quadrinho experimental Hoje Tem, publicado pela RV Cultura e Arte, que faz parte da coletânea Plano Inclinado, e o livro Vagalume, também publicado pela RV Cultura e Arte em 2018. Em Teus Olhos, eles embarcam pela primeira vez em um projeto mais longo, descrito por Clara como diferente de tudo que já haviam feito antes.

Para construir a narrativa visual, Túlio se deixou embalar pelo texto de Clara e se permitiu mergulhar também no seu próprio subconsciente e reviver memórias e sensações profundas e antigas.

A história veio num período difícil. Enquanto delineava a arte que ilustraria a perda sofrida pelo personagem, Túlio enfrentou o luto mundial da pandemia e, mais tarde, uma perda pessoal, quando seus pais faleceram. “Tudo isso fez com que eu me deparasse com a mortalidade de uma forma pessoal, enigmática e implacável. Apesar de o texto a princípio não se tratar de pessoas conhecidas ou reais, o sentimento que ele aborda e que tento traduzir em meus desenhos é muito pessoal e íntimo. Falo muito sobre mim em linhas tortas”, conta.

Obra interlinguagem

O diálogo entre as linguagens dá à história o contraste essencial entre ritmos e fluxos de consciências, além de abrir espaço para diferentes leituras das experiências dos personagens. Para compor as ilustrações, Túlio, que também é cartunista de A TARDE, mesclou duas técnicas: nanquim e pintura digital. Fez isso através de uma colagem de manchas manuais de aquarela, manipuladas digitalmente.

“A ferramenta veio para me dar uma base de coesão estética aos desenhos, num estudo de texturas, e satisfazer a vontade de controle que o descontrole do processo de desenhar me trouxe”, explica.

A intenção era fazer os desenhos da forma mais livre e gestual possível, sem muitos retoques ou elaborações profundas. Sem censura, mas com muito respeito ao texto de Clara, as imagens surgiam em fluxo à medida em que ia lendo a história. Cinco anos depois, a história finalmente toma forma, encerrando um ciclo longo e de muitas demandas para os autores. E, além de celebrar a chegada da história ao público, é esta satisfação de ciclo encerrado que eles esperam desta quarta-feira.

“Eu me permiti senti-lo e durante o processo pude acessar locais antes inexplorados para mim, lugares ricos e que agora estão aqui comigo e vão me fazer companhia daqui para frente. Em relação ao livro, está na hora de deixar ele fazer a sua passagem”, diz Túlio.

Já Clara confessa acreditar que só terá dimensão do que está sentindo quando tudo estiver finalizado. “O que posso dizer é que, de maneira geral, passado algum tempo da publicação, me sinto mais apta para fazer uma avaliação mais completa e generosa de nossos projetos, pois consigo me distanciar burocrática e emocionalmente o suficiente deles. No momento, estamos apenas trabalhando para que tudo dê certo”, afirma.

Teus Olhos foi contemplado pelo Edital Setorial 2019 de Artes Visuais e tem apoio financeiro do Governo do Estado, via Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura - Bahia.

Lançamento: Teus Olhos / Quarta-feira (29), 18h / Estúdio Agá (Rua Direita do Santo Antônio, 244) / Entrada gratuita

