Personalidades lamentam a morte de autor Luis Fernando Verissimo

A morte de Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos, provocou uma onda de homenagens nas redes sociais e em declarações públicas neste sábado, 30. Escritores, artistas e políticos destacaram a importância do romancista, considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira.

O escritor Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, resumiu o sentimento de admiração em poucas palavras: "Uma lágrima e muitas salvas, Mestre Luis Fernando Verissimo!"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou a perda, exaltando a relevância do cronista para a cultura e a democracia. "Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a exemplo do Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort. (...) Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia Veríssimo – e a todos os seus familiares", declarou.



Entre os tributos, o dramaturgo e escritor Walcyr Carrasco afirmou: "Perdemos um dos grandes da nossa literatura. Luis Fernando Verissimo foi o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra."

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou três dias de luto oficial no estado. "Rio Grande do Sul e o Brasil perdem um dos grandes nomes da literatura nacional, cuja obra marcou gerações de leitores com sacadas inteligentes e um humor peculiar (...). Veríssimo deixa um legado que permanecerá vivo em suas palavras", disse.

Nas redes sociais, o cartunista Angeli prestou solidariedade à família: "Todo amor para Lúcia, Fernanda, Mariana, Pedro e família. Imensurável é 'o pai'". Já Martha Medeiros ressaltou a genialidade do colega: "Obrigada, mestre, por todas as linhas, reflexões, epifanias, risadas, por toda a sua absoluta e inquestionável genialidade."

Verissimo morreu na madrugada deste sábado, 30, em Porto Alegre, em decorrência de complicações de um quadro grave de pneumonia. Ele estava internado havia três semanas.

Nascido em 1936, filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando publicou 70 livros e vendeu mais de 5,6 milhões de cópias. Sua carreira literária começou em 1973, com O Popular. Entre suas criações mais marcantes estão personagens como o Analista de Bagé, Ed Mort e a Velhinha de Taubaté, além da adaptação televisiva Comédia da Vida Privada.

Nos últimos anos, o autor enfrentava problemas de saúde, como um acidente vascular cerebral (AVC) e a descoberta do Parkinson.

Ele deixa a esposa, Lúcia, três filhos e dois netos.