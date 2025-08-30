Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Personalidades lamentam a morte de autor Luis Fernando Verissimo

Escritores, artistas e políticos exaltaram o legado do autor, que morreu em Porto Alegre após complicações de pneumonia

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

30/08/2025 - 15:34 h
Personalidades do Brasil lamentaram a perda
Personalidades do Brasil lamentaram a perda -

A morte de Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos, provocou uma onda de homenagens nas redes sociais e em declarações públicas neste sábado, 30. Escritores, artistas e políticos destacaram a importância do romancista, considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira.

O escritor Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, resumiu o sentimento de admiração em poucas palavras: "Uma lágrima e muitas salvas, Mestre Luis Fernando Verissimo!"

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Morre escritor Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos
Festival A TARDE FM: Confira a ordem das apresentações deste sábado
10 músicas de Maria Gadú para ouvir antes do Festival A TARDE FM

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou a perda, exaltando a relevância do cronista para a cultura e a democracia. "Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a exemplo do Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort. (...) Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia Veríssimo – e a todos os seus familiares", declarou.

Entre os tributos, o dramaturgo e escritor Walcyr Carrasco afirmou: "Perdemos um dos grandes da nossa literatura. Luis Fernando Verissimo foi o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra."

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou três dias de luto oficial no estado. "Rio Grande do Sul e o Brasil perdem um dos grandes nomes da literatura nacional, cuja obra marcou gerações de leitores com sacadas inteligentes e um humor peculiar (...). Veríssimo deixa um legado que permanecerá vivo em suas palavras", disse.

Nas redes sociais, o cartunista Angeli prestou solidariedade à família: "Todo amor para Lúcia, Fernanda, Mariana, Pedro e família. Imensurável é 'o pai'". Já Martha Medeiros ressaltou a genialidade do colega: "Obrigada, mestre, por todas as linhas, reflexões, epifanias, risadas, por toda a sua absoluta e inquestionável genialidade."

Verissimo morreu na madrugada deste sábado, 30, em Porto Alegre, em decorrência de complicações de um quadro grave de pneumonia. Ele estava internado havia três semanas.

Nascido em 1936, filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando publicou 70 livros e vendeu mais de 5,6 milhões de cópias. Sua carreira literária começou em 1973, com O Popular. Entre suas criações mais marcantes estão personagens como o Analista de Bagé, Ed Mort e a Velhinha de Taubaté, além da adaptação televisiva Comédia da Vida Privada.

Nos últimos anos, o autor enfrentava problemas de saúde, como um acidente vascular cerebral (AVC) e a descoberta do Parkinson.

Ele deixa a esposa, Lúcia, três filhos e dois netos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Luis Fernando Veríssimo luto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Personalidades do Brasil lamentaram a perda
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Personalidades do Brasil lamentaram a perda
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

Personalidades do Brasil lamentaram a perda
Play

Lobão 'incendeia' a Concha com Rock em estado bruto e celebra 50 anos de carreira

Personalidades do Brasil lamentaram a perda
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x