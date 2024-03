Pilsner Fest: 10ª edição terá cerveja de cannabis em Salvador | A TARDE

A 10ª edição do Pilsner Fest, evento que celebra o Saint Patrick's Day em Salvador, acontece na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Piatã, nesta sexta-feira, 16, a partir das 17h.

O evento contará line-up ampliado para sete cervejarias artesanais locais, incluindo a estreia das cervejarias Bardo e Verdivita, que chegam com propostas ousadas, apresentando cerveja de cannabis, e a Mindubier, recentemente premiada no Concurso Brasileiro de Cervejas 2024, que trará criações garantindo uma experiência sensorial de sabores e aromas únicos, indluindo a Biomas Mangaba, Pitaya, Mel e Pimenta.



Já no palco, a Roda de Rock contará com a presença de Adilson Chaparral, voz marcante por trás dos sucessos da Imunidade Charlie Brown, após sucesso no Rock Real 2023. A música também contará com bandas da cena do rock baiano como A Feira, Kingsmen, Neto Rocket e Banda Horda.



Outro atrativo do Pilsner Fest é a gastronomia, que vai ficar por conta dos renomados chefs Thiago Mascarenhas (Tá Rebocado) e Dan Moraes. Eles farão uma colaboração para trazer um sanduíche inspirado na culinária irlandesa: um guisado de carneiro servido em pão de sal crocante.



Os últimos ingressos do lote promocional estão disponíveis no Sympla.