Piqué descumpre acordo feito com Shakira sobre cuidar dos filhos | A TARDE

Um ano após a separação entre a cantora colombiana Shakira e o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, os dois estão tendo problemas na relação com os filhos. Segundo informações divulgadas na imprensa espanhola, o ídolo do Barcelona não estaria cumprindo o acordo de ficar com Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8, pelo período de 10 dias por mês, se dedicando em apenas três dias para cuidar das crianças.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, Piqué teria chegado em Miami, onde as crianças moram, na última sexta-feira, 29, e pegou um voo para a Espanha na segunda-feira, 2. Não foi informado se o jogador tinha algum compromisso profissional nos dias que deveria estar com os filhos.

Ainda segundo a imprensa da Espanha, o jogador teria procurado a Justiça alegando que não conseguia cumprir o acordo de passar 10 dias por mês com os filhos. Para Gerard, o cuidado com as crianças atrapalha seus compromissos profissionais na Europa. Por isso, ele pediu para ficar entre cinco ou seis dias com os filhos.

O ex-zagueiro não teria gostado da decisão de Shakira de se mudar para os EUA. Depois de 12 anos de relacionamento, a artista confirmou o fim do casamento em junho de 2022. "Temos pena de confirmar que estamos nos separando. Para o bem-estar dos nossos filhos, que são a nossa prioridade, pedimos que respeitem a nossa privacidade", declarou Shakira na ocasião.