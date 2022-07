Pode.com passa a ser apresentado ao vivo a partir do dia 21 de julho

O podcast Pode.com vai mudar toda a sua operação a partir do dia 21 deste mês. Ao invés de ser gravado, os seguidores terão a chance de ouvir a programação ao vivo e com presenças de grandes personalidades da cultura, política, esportes, músicas.

Produzido e rodado em Salvador e apresentado pelo ator Jackson Costa., o Pode.com atinge todas as camadas e é um dos podcasts de maior sucesso na atualidade, além de ter o humor como marca registrada.

A abertura e o acompanhamento do podcast são feitos por uma banda própria que traz um trabalho especial a cada programa.

O estúdio também é considerado um dos mais bem equipados do Brasil, com oito câmeras, decoração primorosa, espaços variados que permitem performances, multicanais de streaming e esquema profissional de distribuição para portais e blogs. Com tudo isso, o Pode abriu as portas para o sucesso tendo grandes entrevistas, a exemplo da cantora Margareth Menezes.

Premiado por seus trabalhos, Jackson Costa é um artista consagrado por seus trabalhos tanto no teatro com peças como ‘Los Catedrásticos’, ‘Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia’, a ‘A paixão de Cristo’, interpretando Jesus, como também na TV em novelas e minisséries da Globo, ‘Renascer’, ‘Pedra Sobre Pedra’, ‘Duas Caras’, ‘Gabriela’ e o ‘O Romeu da Pedra do Reino’.

Atualmente o Pode conta com mais de 25 mil seguidores e mais de 40 mil visualizações no Instagram, TikTok, Spotfy e no Youtube. As próximas atrações, para quem quiser acompanhar, serão Rose Lima e José Inácio e vai ao ar toda quinta-feira às 19h.