Política Nacional das Artes é aprovada e deve fortalecer setor | A TARDE

Uma das 30 propostas de políticas públicas aprovadas durante a 4ª Conferência Nacional de Cultura foi o fortalecimento da Política Nacional das Artes.

O processo de construção da Política Nacional das Artes foi iniciado em 2015 e interrompido pelo afastamento da então presidenta Dilma Rousseff.

No início do mês o Ministério da Cultura instituiu o Grupo de Trabalho que reunirá representantes da pasta e poderá convidar outros órgãos e entidades públicas ou da sociedade civil para colaborarem com a produção de subsídios voltados à elaboração e implementação da Política Nacional das Artes.

Este grupo é coordenado pela Fundação Nacional de Artes. Presidente da Funarte, Maria Marighella celebrou a aprovação da política.

"Aprovamos a Política Nacional das Artes, com toda a sua força, com toda a sua estruturação, hoje na plenária final, entre as 30 propostas aprovadas em conferência, nos seis eixos está lá a construção da Política Nacional das Artes, com todas as suas dimensões, na formação, na criação, no acesso, na difusão nacional e internacional, na promoção de memória, enfim, no conjunto de responsabilidades, no tamanho que essa política reivindica, então é muito importante sair daqui com essa vitória", disse Marighella em entrevista ao Portal A TARDE.

Com a publicação do grupo de trabalho, informações e insumos para a Política das Artes devem ser reunidas e apresentadas no prazo de um ano em relatório que deve dialogar com as necessidades das artes brasileiras.

Por fim, Marighella celebra a realização da Conferência de Cultura após dez anos e frisa que o evento mira não apenas a gestão atual, mas orientas os próximos passos do setor.

"A diversidade da cultura brasileira nos exige muita inteligência, sensibilidade, capacidade de diálogo, e acho que fizemos uma conferência à altura da diversidade, do tamanho e da riqueza das artes da cultura brasileira".