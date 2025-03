Pré-carnaval da JAM no MAM acontece hoje

Geleia Solar na JAM no MAM - Foto: Lígia Rizério

Até meados de março, só um tema festivo domina a cena musical da capital baiana: o carnaval, tamanha a força da festa que mais mobiliza a população soteropolitana, sobretudo depois do surgimento do trio elétrico. E lá se vão 75 anos, pois foi exatamente em 1950 que Dodô e Osmar trieletrizaram a famosa fobica. O resto é história.

Mesmo a JAM no MAM – tradicional reduto de músicos jazzistas que se reúnem para exercer a nobre arte do improviso no Museu de Arte Moderna da Bahia – se rendeu à festa de Momo e está fazendo uma homenagem especial (diga-se de passagem, mais do que justa), à guitarra baiana, instrumento emblemático da folia.

Hoje, na Praça Maestro Letieres Leite, no MAM (Solar do Unhão, Contorno), das 18h às 21h, a Geleia Solar – banda base da JAM – e convidados vão explorar os diálogos possíveis entre o jazz e esse ícone da música carnavalesca aperfeiçoado pelo músico baiano Armandinho Macêdo.

De acordo com Rosa Denise, trombonista da Geleia Solar, a ideia do encontro é ser um show dançante à base de música instrumental improvisada. “O carnaval começou com a música instrumental, através da guitarra baiana. Importante homenagear estes dois segmentos da música numa data próxima da festa de Momo”.

Grande encontro

Então, vai ser assim: a noite vai começar com a jam session tradicional, em que a Geleia Solar propõe interpretações para músicas da MPB, de compositores baianos e de standards do jazz nacional e internacional, dialogando sempre com este ritmo musical.

Da metade para o final, entram os músicos Fred Neto, Ágatha Clarissa e Júlio Caldas com suas guitarras baianas para acrescentar novas sonoridades ao repertório. A ideia é que o público possa curtir solos e proposições novas para músicas como Taiane, Passo Double Carnaval, Frevo Dobrado, Pombo Correio, Rock de Caicó, Dança do Tempo, Vassourinhas, El Cumbanchero, Brasileirinho e Malacaxeta.

Ágatha Clarissa confessa que a expectativa de compartilhar esse momento é muito grande.

“A gente quer saber como é que vai ser essa dinâmica. Sei que vai ser um grande encontro de guitarristas”, acredita a instrumentista.

A participação dos três vai estar focada em clássicos que variam entre frevo, samba, choro e rock. “E claro, para fazer jus à cultura musical da JAM no MAM, haverá muita improvisação sobre os temas por parte de todos”, acrescenta Fred Neto.

Importante legado

Ele lembra ainda que a homenageada da noite é o primeiro instrumento elétrico construído no Brasil do qual se tem notícia.

“Surgida em 1942, e antes chamada de pau elétrico, por Dodô e Osmar, seus criadores, sendo rebatizada por Armandinho Macêdo, ela foi, naquele momento, a única porta possível para a criação do trio elétrico. Então, é lógico pensar que sem a guitarra baiana o carnaval da Bahia não existiria como ele é”, exemplifica Fred.

Ágatha corrobora com Fred e afirma também que a guitarra baiana é um divisor de águas na história do carnaval baiano.

“Pra história da cultura baiana, pro axé, pro frevo, pra música instrumental brasileira. Eu entendo que é uma cultura que a gente deve preservar. Entender que a guitarra baiana é muito do frevo, do axé, mas que ela também dialoga com qualquer outro instrumento, com qualquer outro gênero ou estilo musical. É um instrumento que nasceu aqui em Salvador, na Ribeira, então tem um legado ali, uma energia muito forte ligada a esse pequeno grande instrumento”, assinala a guitarrista.

As edições da JAM no MAM sempre oferecem ao público uma experiência musical com artistas de diferentes épocas, origens e estilos.

A banda Geleia Solar tem um papel importante nisso tudo, já que a força percussiva da cultura local transforma os encontros em uma experiência diferente das jam sessions – reunião informal de músicos que se juntam para improvisar sem ensaio prévio – espalhadas pelo mundo.

Com direção artística do músico Ivan Huol, a JAM no MAM é um projeto da Huol Criações, e conta com apoio do Ipac e do Museu de Arte Moderna da Bahia. Mais informações no jannomam.com.br.

JAM no MAM / 22 de fevereiro / das 18h às 21h / Museu de Arte Moderna da Bahia - MAM (Avenida Contorno) / De R$ 5 a R$ 40 / vendAs: plataforma Ingresso Live / Classificação indicativa: Livre