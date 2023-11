Prefeitura anuncia atrações dos últimos eventos do Novembro Negro | A TARDE

O secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho, anunciou mais dois eventos do Novembro Salvador Capital Afro – o Desfile Salvador Capital Afro e a Caminhada do Samba. As novidades, antecipadas pelo Portal A Tarde, foram detalhadas durante uma coletiva nesta sexta-feira, 17, no Espaço Cultural da Barroquinha, no Centro.

No evento, Tourinho começou anunciando as atrações da Caminhada do Samba, que acontece no próximo dia 26 no Circuito Osmar (Campo Grande), das 11h às 19h, e encerrará a programação do Novembro Negro. Alvorada, Alerta Geral, Pagode Total Proibido Proibir, Vem Sambar, Reduto do Samba, Amor e Paixão, Samba Popular e Que Felicidade serão as bandas responsáveis por agitar o encontro.

“A gente está apoiando essa organização que acontece há muitos anos, então não tem invenção nossa nesse sentido, a gente está potencializando o trabalho que já é muito bem feito e traz muita gente”, ressaltou.

Já sobre o Desfile dos blocos Afros e de afoxé, o secretário anunciou uma nova data para a saída a festa que será realizada todo último final de semana de novembro. Este ano, acontecerá no dia 25 de novembro, às 14h. “Um novo carnaval, em que os protagonistas são os blocos e as entidades africanas de samba.”

“A gente espera que isso cresça para que a gente possa ter mais outras entidades possam participar que por acaso não estejam esse ano e possam estar no ano que vem a gente possa criar mecanismo para quem tem o maior número de pessoas para fazer realmente um grande evento o máximo possível de entidades tendo sua presença garantida e tendo também retorno”, declarou.

Entre os convidados para os blocos que irão participar estão: Ilê Aiyê, Gandhy, Malê Debalê, Olodum, Didá/Ara ketu, Muzenza, Filhas de Gandhy, Cortejo Afro, entre outros.

Para Tourinho, a data é um novo dia do ano para captar patrocínio, que é mais difícil no carnaval. “A ideia com esse primeiro ano é abrir um novo uma nova prateleira de prosperidade de visibilidade de receita então assim.”