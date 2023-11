Salvador terá desfile de blocos afro no próximo dia 25 de novembro | A TARDE

A prefeitura de Salvador está dedicada a consolidar a cidade como o centro da cultura afro-diaspórica. Nesta sexta-feira, a gestão municipal deve anunciar mais dois grandes eventos que são parte da programação “Salvador Capital Afro”, programados para os dias 25 e 26 de novembro.

A primeira celebração é o “Desfile Salvador Capital Afro”, que levará diversos blocos afro e afoxés para o Centro Histórico de Salvador no dia 25 de novembro, um sábado. A ideia é que os grupos se apresentem de forma gratuita na região central da cidade, mobilizando soteropolitanos e turistas.

Há ainda a previsão de encontros históricos entre alguns dos mais tradicionais blocos de carnaval de Salvador: o afoxé Filhos de Gandhy com o Cortejo Afro, em um momento; e o Ilê Aiyê ao lado do Olodum, em uma segunda oportunidade.

A novidade foi revelada ao portal A TARDE pelo secretário municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, em entrevista na tarde desta quinta-feira, 16.

“Vai ser um desfile riquíssimo. A gente vai ter homenagem às baianas, porque é o Dia Nacional das Baianas; os blocos afro, da Liga dos Blocos Afro; vamos ter, pela primeira vez, encontros na Castro Alves entre, por exemplo, Gandhy e Cortejo, Ilê e Olodum, tocando juntos. Vai ser uma coisa bem significativa, porque vai ser um evento em que os blocos afro serão protagonistas absolutos”, afirmou Tourinho.

No dia seguinte, 26 de novembro, está prevista a realização da Caminhada do Samba, festa que já é tradicional de Salvador. O desfile dos blocos de samba ocorre anualmente, em celebração ao Dia Nacional do Samba, no dia 2 de dezembro. Em 2023, o evento ocorrerá com apoio ainda maior da prefeitura.

“No dia 26, tem os desfiles dos blocos de samba, que é tradicional já e que é gigante. A prefeitura abraçou bastante para este ano. Inclusive, apoiamos o Seminário do Samba, na última sexta-feira, para discutir caminhos, profissionalização, potencialização do samba na Bahia”, contou o secretário municipal.