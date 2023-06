Prefeitura anuncia investimento de R$ 15 milhões para ampliar Muncab

A Prefeitura de Salvador firmou nesta quinta-feira, 1º, uma parceria com a Sociedade Amigos da Cultura Afro-Brasileira (Amafro) para compra de acervo e execução das obras pendentes do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab). Segundo o órgão municipal, o investimento previsto é de R$ 15 milhões, para transformar o Museu em um dos maiores centros da cultura afro-diaspórica da América.

O Muncab é localizado em dois prédios no Centro Histórico, onde funcionaram o antigo Tesouro do Estado da Bahia e o serviço de assistência pública da cidade.

“A prefeitura vai atualizar o orçamento para, em seguida, celebrarmos um convênio, onde nós vamos executar as obras, tanto para terminar a primeira etapa do prédio, que já está, digamos, 80% finalizado, como para dar início à segunda etapa de restauro e reforma”, explicou o prefeito Bruno Reis.

“Com isso, a gente poderá ter em Salvador um museu que retrate a história afro. Um museu da negritude, onde a gente resgate a nossa história e possa potencializar a influência da cultura africana na formação do nosso povo. Salvador vai ter um dos melhores museus do mundo da cultura afro”, acrescentou o chefe do Executivo municipal.

A diretora do Muncab celebrou a parceria firmada com a gestão municipal e disse que a restauração do museu também significa o ganho de um grande atrativo turístico para a capital baiana. “Pensar esse espaço cultural, dinâmico, vivo, conectado com o que tem de mais moderno na cultura afro-diaspórica, com esse viés contemporâneo, é um ganho para a cidade”, pontuou Cintia.

Segundo Jamile Coelho, gestora administrativa do museu, o espaço representa o resgate “dessa memória que, infelizmente, para muitos de nós, foi roubada” “É de fundamental importância em Salvador, a cidade mais negra fora do continente africano, a gente estar fazendo essa parceria para poder entregar ao público esse espaço de memória, mas também de difusão e produção da cultura afro-brasileira”, disse Jamile.

Cintia Maria e Jamile Coelho assumiram a gestão do Muncab no ano passado. O fundador do museu, José Carlos Capinam, compositor e poeta da Tropicália, hoje é presidente de honra da Amafro.