Prefeitura contrata curadoria para galeria no Mercado Modelo | A TARDE

As obras de revitalização do Mercado Modelo devem ser entregues até o fim de 2023, com uma novidade para o público local e para os turistas de Salvador. O subsolo, que antes era apenas um espaço bonito para visitação, vai se tornar muito mais do que isso: uma galeria fixa, com exposição de obras artísticas.

No Diário Oficial do Município publicado na tarde desta sexta-feira, 17, a prefeitura de Salvador publicou a contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa Simples Produções Artísticas Ltda., no valor de R$ 957.027,00, para ficar responsável pela curadoria da nova galeria de arte.

Em conversa com o portal A TARDE, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, revelou que já há a decisão de quais artistas terão obras expostas na nova galeria do Mercado Modelo.

“A gente vai ter três artistas. Vai ser uma galeria fixa, exposição permanente, com obra de Rubem Valentim, Mário Cravo e Vinícius S.A, para que esse espaço de visitação seja dinâmico em relação a ter artes e à história do Mercado. Não vai ser apenas o subsolo do Mercado. Não. A gente colocou ali um conteúdo de artes, para poder enriquecer ainda mais esse espaço”, contou Tourinho.

CONHEÇA OS ARTISTAS

Rubem Valentim nasceu em Salvador em 9 de novembro de 1922 e se consagrou como um dos principais pintores e escultores da escola construtivista brasileira. Sua obra foi influenciada decisivamente pelo candomblé e está presente em grandes espaços artísticos do mundo inteiro, como o MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova Iorque) e o Masp (Museu de Arte de São Paulo). O baiano morreu em 30 de novembro de 1991, na capital paulista.

Mário Cravo Júnior compôs a mesma geração de Valentim. Nascido em 13 de abril de 1923 na capital baiana, ele é considerado um dos maiores artistas plásticos da história da Bahia, com obras espalhadas por todo o estado. Seus trabalhos modernistas marcam sobretudo Salvador, que conta com a Cruz Caída, a Sereia de Itapuã, a Fonte da Rampa do Mercado, entre outros. Ele morreu em 1º de agosto de 2018, na cidade em que nasceu.

Já Vinícius S.A. integra outra geração de artistas baianos. Ele também nasceu em Salvador, mas em 5 de setembro de 1983, e estudou na Escola de Belas Artes da UFBA (Universidade Federal da Bahia), no curso de Artes Visuais. Aos 40 anos, ele está apresentando atualmente seu trabalho “Lágrimas de São Pedro”, presente na galeria da Caixa Cultural Recife.