Prêmio Bahia Aplaude abre na Casa Preta com entrada gratuita

Espetáculo virtual adulto Homem é Homem - Foto: Luiz Almeida

Principal premiação das artes cênicas baianas, o Prêmio Bahia Aplaude inicia hoje a mostra dos indicados à edição 2024/2025, com um evento às 19h, na Casa Preta Espaço de Cultura. Com entrada gratuita, o público poderá conferir em primeira mão a exibição do espetáculo virtual adulto Homem é Homem.

O evento marca o início de um mês em que diversos espaços culturais de Salvador irão receber, entre 10 e 25 de maio, apresentações de espetáculos finalistas da premiação. O final de semana prossegue com a exibição online dos indicados à categoria Performance, Ex-passo e Noiva, que ficarão disponíveis de forma gratuita no canal de YouTube da premiação até quinta-feira (8 de maio).

O espetáculo Homem é Homem é uma encenação da Cia. de Teatro da UFBA, assinada por Caio Rodrigo e Pedro Benevides, que destaca a ilusão criada pelo mercado de trabalho, ao propagar a possibilidade de ascensão social ao alcance de todos, através do empreendedorismo.

A peça propõe uma reflexão sobre a fácil substituição de um homem por outro, quando ele não possui consciência de sua própria realidade e do meio onde vive, e sobre a necessidade de uma educação capaz de oferecer caminhos para intervir nessas estruturas, com uma participação mais consciente e coletiva nos processos de transformação.

A programação presencial da Mostra se divide entre o Espaço Cultural da Barroquinha, o Teatro SESI Casa Branca, o Teatro SESI Rio Vermelho, o Teatro Martim Gonçalves e o Teatro Goethe-Institut, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Ao longo do mês de maio haverá apresentações dos espetáculos Infinito (infantojuvenil, dias 10 e 11, Teatro SESI Casa Branca), Os Dias Lindos de Celina Bonsucesso (adulto, dias 16, 17 e 18, Teatro Martim Gonçalves), Meninas Contam a Independência (infantojuvenil, dias 17 e 18, Teatro SESI Rio Vermelho), Hoje é Dia de Rock (adulto, dias 23, 24 e 25 , Teatro Martim Gonçalves), Candomblé da Barroquinha (adulto, dias 23, 24 e 25, Espaço Cultural da Barroquinha) e Casa Barriga (infantojuvenil, dias 24 e 25, Teatro Goethe Institut).

Sessões paralelas

Além das apresentações oficiais pelo prêmio, o espetáculo Casa Barriga ainda abre amanhã uma temporada paralela no Museu de Arte da Bahia (MAB, Corredor da Vitória), até o dia 18 de maio (sábados e domingos, 17h), com direito a uma sessão Inclusiva no dia 18 (domingo, 17h), com Libras e audiodescrição. Ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

Já Vika Mennezes, indicada na categoria atriz, reapresenta seu solo Mukunã: do fio à raiz, no Teatro Gregório de Mattos hoje, amanhã e dias 09 (sexta-feira) e 10 (sábado), 19h.

O 30º Prêmio Bahia Aplaude é uma realização da Aplaude Produções e do Ministério da Cultura, sob a coordenação da Caderno 2 Produções, com patrocínio da Braskem e do Governo do Estado da Bahia, por meio do Programa Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda; e da Cateno, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

A partir desta edição comemorativa de 30 anos, a Aplaude Produções assume a produção e a realização do evento, que tem a coordenação geral da Caderno 2 Produções. Mais informações estão disponíveis no site www.bahiaaplaude.com.br.

Mostra Prêmio Bahia Aplaude 2024/2025: Evento de lançamento / Hoje, 19h / Casa Preta Espaço de Cultura (R. Areal de Cima, 07 - Dois de Julho)