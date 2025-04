Prêmio Bahia Aplaude anuncia lista de indicados; confira - Foto: Gov. BA

Acabam de ser anunciados os espetáculos indicados para a 30ª edição do Prêmio Bahia Aplaude. Com a missão de incentivar a produção teatral baiana, tanto na capital quanto no interior do estado, a premiação avaliou, através da sua comissão julgadora, 52 montagens, entre peças de teatro e performances, e revelou a lista final das indicações às categorias Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil, Direção, Ator, Atriz, Texto, Revelação, Performance e Categoria Especial.

Indicados ao Prêmio Bahia Aplaude 2024/2025:

- Espetáculo Adulto: Candomblé da Barroquinha, Hoje é dia de Rock, Homem é homem, Os dias lindos de Celina Bonsucesso, Torto Arado.

- Espetáculo Infantojuvenil: Casa Barriga, Infinito, Meninas contam a Independência.

- Direção: Caio Rodrigo e Pedro Benevides (Homem é Homem), Daniel Marques (Hoje é dia de Rock), Elísio Lopes Júnior (Torto Arado), Márcio Meirelles (Sr. Oculto), Thiago Romero (Candomblé da Barroquinha).

- Ator: Diogo Lopes Filho (Torto Arado), João Vitor Sobral (Hoje é dia de Rock), Leandro Santolli (Chame Gente), Lúcio Tranchesi (Homem é Homem), Mano Leone (Hoje é dia de Rock).

- Atriz: Ella Nascimento (Felebé, felebé! Meu amigo é meu dinheiro), Larissa Luz (Torto Arado), Kátia Leal (Os dias lindos de Celina Bonsucesso), Sibele Lélis (Flor d’água, mulher do rio), Vika Mennezes (Mukunã: do fio à raiz).

- Texto: Aldri Anunciação, Fábio Espírito Santo e Elísio Lopes Júnior (Torto Arado), Daniel Arcades (Candomblé da Barroquinha), Gildon Oliveira (Nó), Mônica Santana (Sr. Oculto), Paulo Henrique Alcântara (Os dias lindos de Celina Bonsucesso).

- Revelação: Caio Rodrigo e Pedro Benevides (cenografia de Homem é Homem), Danilo Cairo e Leandro Santolli (texto de Chame Gente), Filêmon Cafezeiro e Liz Novais (composição de Mukunã: do fio à raiz), Mafá Santos (sonoplastia de Bicho de duas patas), Rodrigo Queiroz (direção de Casa Lamentos).

- Performance: Ex-passo, Noiva.

- Categoria Especial: Guilherme Hunder (figurinos de Infinito e Monocontos), Jarbas Bittencourt (direção musical e composição de Torto Arado), Luciano Salvador Bahia (direção musical e arranjos de O Mar de Caymmi), Sibele Lélis (composição e trilha sonora de Flor d’água, mulher do rio), Thiago Romero (direção de arte de Candomblé da Barroquinha)

Os espetáculos indicados nas categorias Adulto, Infantojuvenil e Performance farão parte da Mostra Bahia Aplaude, que acontece em espaços culturais de Salvador em data anterior à da cerimônia de premiação, como mais uma oportunidade para o público conhecer os finalistas à premiação.