Presidenta da Funarte: Tenho me dedicado por nova cultura política | A TARDE

Durante a abertura da VI Conferência Municipal de Cultura de Salvador, a presidenta da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e vereadora licenciada de Salvador, Maria Marighella, exaltou o papel das conferências municipais e estaduais como etapas fundamentais para a construção da IV Conferência Nacional de Cultura.

Marighella integrou a mesa de abertura do evento representando o Ministério da Cultura e falou sobre o papel da cultura na promoção da democracia e na garantia dos direitos culturais de todos os cidadãos.

“Hoje estamos realizando uma etapa da Conferência Nacional de Cultura e demarcando a retomada definitiva dos espaços de participação do povo na construção e na melhoria das políticas públicas de cultura", declarou.

"A sociedade voltando a participar dos rumos, das decisões e dos sentidos das políticas que são do povo, para o povo e não podem ser – nunca mais em nossa história - sem o povo!”, celebrou Maria, que afirmou ainda que a Conferência ativa novamente o papel do Pacto Federativo na Cultura.

Maria Marighella disse ainda que as Conferências se constituem num dos componentes centrais do Sistema Nacional de Cultura, são estruturadas federativamente e possibilitam ampla participação social na formulação das políticas públicas que refletem nos planos de cultura dos municípios, estados e no plano nacional.

"Como artista, gestora, vereadora licenciada, mulher e cidadã que sou, tenho dedicado o meu trabalho por uma outra cultura política no nosso país. Acredito no encontro, na força coletiva, na criatividade de nossa gente em encontrar respostas para os imensos desafios que precisamos enfrentar, por isso, vejo nas políticas culturais uma dimensão de solidariedade e amor".

A Conferência Nacional será reaçozada em março de 2024 e visa criar espaços amplos e democráticos para a discussão e articulação coletiva de propostas e estratégias de organização das artes e da cultura.