Preta Gil canta em festa com amigos: 'Meu Carnaval'

A cantora Preta Gil soltou a voz em uma festa que reuniu amigos e familiares no domingo, 26. Recentemente, ela cancelou a agenda de Carnaval por conta do tratamento do câncer no intestino, que foi diagnosticado em janeiro.

"Meu carnaval! Amo vocês. Aqui algumas poucas fotos desse dia tão especial, família, amigos e música! Obrigada por estarem aqui comigo. Meu coração transborda de tanto amor", publicou em seu perfil no Instagram.

Nas redes sociais, Thales Bretas, dermatologista que foi casado com Paulo Gustavo, publicou um vídeo mostrando o momento e elogiou a artista. "Que emoção te ver cantando e bem, celebrando a vida, Pretinha! Te amo, foi lindo", escreveu.

Preta revelou falou sobre o diagnóstico da doença no dia 10 de janeiro. "Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentido e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino", declarou.

Os adenocarcinoma são tumores malignos que se originam nas células epiteliais dos órgãos. No sistema digestivo, são as células que revestem a superfície interna do órgão.