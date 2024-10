‘Primavera dos Museus 2024’ movimenta diversas instituições

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Iniciada nesta terça-feira (25), a Primavera dos Museus 2024 entra em seus dias mais quentes a partir de hoje, com o fim de semana já mais próximo. Este ano, o tema desta iniciativa nacional, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), é ‘Museus, Acessibilidade e Inclusão’.

Um destaque é DEF Contexto, em cartaz no Museu de Arte da Bahia (MAB), que reúne obras de três artistas baianos com deficiência: Gustavo Reis, Devid Monteiro e Jefferson Carvalho, cujas criações refletem os desafios diários relacionados a barreiras físicas, sociais e emocionais, sensibilizando o público sobre a importância da acessibilidade e inclusão.

Marcelo Lemos, diretor geral do IPAC, diz que pretende discutir e abordar o tema mais vezes. “Discutir temas como acessibilidade e inclusão por meio desta exposição é extremamente significativo. Dar visibilidade a artistas com deficiência não apenas reforça que a arte deve ser acessível a todos, mas também promove uma reflexão essencial”.

Pola Ribeiro, diretor do MAB, acrescenta: “Demonstra nosso compromisso com a inclusão e a diversidade. Conhecer artistas com diferentes experiências de vida é valorizar o poder transformador da arte e fortalecer a necessidade de um mundo mais acessível”.

Gustavo dos Reis, artista com autismo, é uma das vozes centrais de DEF Contexto e compartilha como a arte desempenha um papel vital em sua vida. “Amo a arte mais do que tudo, é o que me mantém vivo”, afirma o artista.

Dêivide Monteiro, artista com deficiência visual e Jeferson Carvalho, artista com deficiência física, também expressam seus desafios cotidianos, trazendo referências pessoais ao longo da exposição. Suas criações são permeadas por vivências carregadas de simbolismo e significado, e nos convidam a enxergar a vida através de seus olhares.

A segunda exposição em destaque é O Jardim de Luís Dias, do artista plástico Paulo Coqueiro. A mostra estabelece uma conexão entre o passado e o presente de Salvador, em diálogo com peças bibliográficas do acervo do MAB. A curadoria da exposição é de Isabel Gouvêa, com texto crítico assinado por Priscila Miraz.

A mostra faz uma crítica à paisagem urbana de Salvador, destacando a fragmentação da cidade e seus contrastes estruturais. Além disso, explora a herança colonial portuguesa e suas consequências na segregação social e espacial presentes na cidade. Luís Dias, considerado o primeiro arquiteto brasileiro, é lembrado como o Mestre de Obras responsável pelos planos de urbanização da cidade.

MAC, Casa do Benin e além

Além dessas duas exposições, há muitas outras mostras e atividades. O MAC (Museu de Arte Contemporânea da Bahia) destaca a Virada MAC_Bahia Ano 1, celebrando o primeiro ano de funcionamento da instituição. Serão 36 horas ininterruptas de exposições, performances, shows, oficinas, e visitas guiadas. Começa às 10h do sábado (28) e segue até as 22h do domingo (29). Um dos pontos altos é o show do grupo IFÁ Afrobeat, sábado à noite.

A Casa do Benin oferece, até o sábado, sempre às 14h, uma visita guiada, na qual se pode apreciar as obras colecionadas pelo antropólogo e fotógrafo francês Pierre Verger e a exposição temporária Retratos de um Espaço Tempo, de Samara Paiva.

Diversas outras instituições, como o Museu de Arte Moderna (MAM), Museu Geológico, Memorial Mãe Menininha do Gantois, Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, Biblioteca Central dos Barris e Projeto Tamar (Praia do Forte) estão com programações especiais. Vale a pena conferir.