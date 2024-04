Primeiro Flow Festival de 2024 acontece neste sábado no Comércio | A TARDE

A primeira edição do Flow Festival de 2024 acontece neste sábado, 6, a partir das 16h, no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio.

No line-up estarão Lamparina, Vandal, Flerte Flamingo, Gabi da Oxe e DJ Belle. Além das atrações, serão ofertadas oficinas de grafite e aulas de skate para os jovens que moram no entorno do Trapiche.

As oficinas são gratuitas, sujeitas à lotação do espaço, e ocorrerão pela manhã, no dia do evento. Os ingressos custam a partir de R$ 45 e são vendidos na plataforma Sympla.