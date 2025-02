Primeiro teatro em shopping na RMS abre nesta sexta-feira

Comunidade local tem reagido positivamente à iniciativa do Teatro de Bolso Villas Boulevard - Foto: Divulgação

O primeiro teatro localizado dentro de um shopping center na região metropolitana de Salvador será inaugurado nesta sexta-feira (31). O Teatro de Bolso Villas Boulevard ocupará o espaço de um antigo cinema desativado no Shopping Villas Boulevard, em Lauro de Freitas. A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura na cidade e suprir a carência de espaços dedicados às artes cênicas na região.

A produtora cultural e curadora do espaço, Alê Nereu, idealizadora do projeto, explica que a ideia surgiu da necessidade de criar opções culturais para a população local. “Aqui a gente tem muito pouca oferta cultural e de entretenimento. Os jovens não têm espaços dedicados às artes e à cultura. A ideia do teatro surgiu dessa demanda, desse nicho de mercado e da vontade de proporcionar algo que tirasse as crianças um pouco do mundo das telas", afirmou.

A revitalização do espaço enfrentou desafios estruturais, incluindo a reforma de cadeiras, portas e iluminação, além da adequação às normas de segurança. "Montar um teatro requer custo e investimento. Tivemos que fazer ajustes para atender às normas de segurança exigidas para espaços culturais. Ainda estamos adaptando o local para acessibilidade, pois o shopping foi fundado há 40 anos, quando as exigências eram diferentes", explicou Nereu.

Desde 2010, uma lei federal determina que shoppings devem contar com teatros em suas dependências, mas a norma ainda não foi regulamentada. A expectativa é que o Teatro de Bolso sirva de inspiração para outros shoppings na Bahia. "O Villas Boulevard é um shopping pequeno, de bairro, mas que decidiu democratizar o acesso à cultura. Espero que isso motive outros espaços a adotarem iniciativas semelhantes", comentou a idealizadora.

Ela também destacou que a inauguração pode estimular a regulamentação da legislação sobre teatros em shoppings.

Impacto cultural

A programação de abertura inclui a peça Fanta e Pandora, da Companhia Baiana de Patifaria, na sexta-feira, e A Menina que Roubava Lixo, do Polo de Atores de Lauro de Freitas, no sábado (1º). Segundo Nereu, a escolha foi pensada para valorizar artistas locais e conscientizar o público sobre questões ambientais.

O ator Lelo Filho, que se apresenta na inauguração pela Cia. Baiana de Patifaria, ressaltou a importância do novo espaço. "Vivemos um momento em que muitos teatros estão sendo fechados. Ver um shopping abrir um teatro é algo que nos dá esperança e mostra a importância de se investir na cultura", afirmou. Ele também destacou que a proximidade entre público e artistas, característica de teatros de bolso, favorece a interação durante os espetáculos.

Outro aspecto ressaltado é o impacto cultural para Lauro de Freitas e região. "Agora, o público local não precisará se deslocar até Salvador para assistir espetáculos. Isso amplia as opções de lazer e valoriza a cena cultural baiana", pontuou.

Rodrigo Villa, que contracena com Lelo, diz ter uma relação de carinho com a cidade e ficou orgulhoso pela inauguração do espaço cultural, o que segundo ele era uma carência local. “Eu espero que funcione como um exemplo de sucesso para que outros espaços culturais nasçam. O burburinho já está tomando conta de Salvador e Lauro de Freitas. Imagino que outros espetáculos e artistas igualmente importantes terão novas oportunidades de conquistar novos públicos”, torce.

A comunidade local tem reagido positivamente à iniciativa. "Os ingressos esgotaram rapidamente, e temos recebido muitos elogios. As famílias estão felizes por ter um novo espaço cultural", contou Nereu. A produtora cultural também reforça que a proposta do teatro é atender a diferentes públicos e oferecer uma programação diversificada.

O Teatro de Bolso Villas Boulevard também pretende se tornar um espaço para formação artística. "Queremos oferecer oficinas e cursos para desenvolver talentos locais. A ideia é que o teatro seja mais do que um local de apresentações, mas também um centro de formação", explicou a empresária.

O projeto também reflete uma demanda crescente por espaços culturais mais acessíveis. Com a inauguração do teatro, a discussão sobre a regulamentação da lei que exige teatros em shoppings ganha nova relevância. "Esse movimento parte da sociedade e pode pressionar os legisladores a colocarem em prática o que já está previsto em lei", destacou a idealizadora do projeto.

A expectativa é que o Teatro de Bolso Villas Boulevard se consolide como um ponto de referência cultural na região. "Queremos que esse espaço se torne parte do cotidiano das pessoas e que a arte esteja mais presente na vida de todos", conclui Nereu.

O teatro tem capacidade para 100 lugares e promete comodidade e segurança para artistas e público.

Fanta e Pandora - uma folia em Vilas do Atlântico / Amanhã e dia 09/02, 20h / R$ 70 e R$ 35 / Espetáculo infantil A menina que roubava lixo / Sábado (01/02) e dias 08/02 e 15/02, 17h / R$ 50 e R$ 25 / Vendas: Sympla / Teatro de Bolso Villas Boulevard (Shopping Villas Boulevard - Avenida Praia de Itapuã, n 1137, Vilas do Atlântico)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.