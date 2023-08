Programa da UFBA lança revista com programação gratuita em Salvador

Com apresentações de A Ninfeta e Arthur Soll, o Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Comunicação da UFBA (PETCom) realiza mais um Frauday, evento de comemoração ao lançamento da 23ª edição da Revista Fraude, que acontece nesta sexta-feira, 21, às 18h, no Mercadão CC, no Rio Vermelho. A entrada é gratuita.

Durante o evento, os integrantes do grupo vão exibir as matérias que compõem a revista e já estarão disponíveis no site. O Frauday terá ainda apresentação dos artistas vencedores da Mostra Fraude do 1ª semestre, que serão anunciados durante o evento. Em sua 6ª edição, a Mostra Fraude tem como tema “Música Autoral” e teve a participação de vários artistas baianos.



O lançamento da revista acontece em três blocos, publicados durante as primeiras semanas de julho, às sextas-feiras. O terceiro bloco será publicado nesta sexta-feira, dia do evento. No editorial da Revista Fraude 23, os integrantes do grupo exploram o tropicalismo e as artimanhas dos circos mambembes.

O PETCom

O PETCom é composto por estudantes bolsistas e voluntários, sob a orientação de um professor tutor, que trabalham juntos em projetos e atividades que contribuem para o aprimoramento da formação acadêmica e profissional dos membros.

Serviço:

O quê: Frauday - Comemoração ao lançamento da 23ª Revista Fraude

Atrações: A Ninfeta e Arthur Soll

Quando: 21 de Julho às 18h

Onde: Mercadão CC, Rio Vermelho

Ingresso: gratuito, acesso sujeito à lotação do espaço.