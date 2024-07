Programação cultural gratuita agita Alto do Cabrito

As atividades são gratuitas - Foto: Divulgação

A quarta edição do Cabrito Berra – Festival de Arte do Alto do Cabrito leva ao bairro, no Subúrbio de Salvador, uma programação extensa de oficinas, apresentação de espetáculos, saraus e roda de samba até este domingo, 21.

As atividades são gratuitas e acontecem nos espaços E², Espaço Orun Aiyê, na sede do Terreiro Junsun e na Arena Point do Cabrito.



O Cabrito Berra segue com programação de espetáculos, oficinas e apresentações musicais, de 19 a 21 de julho. Nesta sexta-feira, 19, às 19h, Jhoilson de Oliveira apresenta o espetáculo teatral “Maloquêro”, que narra os desafios e preconceitos enfrentados por homens e mulheres que sobrevivem nas ruas de Salvador. A direção é da atriz e arte educadora Merry Batista, do Bando de Teatro Olodum.

O fim de semana será marcado pelas oficinas artísticas gratuitas, que acontecem sempre às 9h, no sábado, 20, e no domingo, 21, e têm capacidade para 20 pessoas. A inscrição pode ser realizada através do e-mail [email protected], enviando nome completo, telefone, e-mail e endereço.

PROGRAMAÇÃO

| Foto: Divulgação

ESPETÁCULO – O MALOQUÊRO | Jhoilson de Oliveira



A peça Maloquêro narra os desafios e os preconceitos enfrentados por homens e mulheres que sobrevivem nas ruas de Salvador. Escrito e interpretado pelo ator Jhoilson de Oliveira, o monólogo tem um texto dinâmico que quebra com a quarta parede e dialoga diretamente com os espectadores. O controverso personagem Chumbinho passeia pela comédia e pelos seus dramas para levar o público a refletir sobre os diversos aspectos que levam milhares de pessoas à situação de rua. A direção é da atriz e arte educadora Merry Batista, do Bando de Teatro Olodum.

19/07/24 | Sex | 19h – Grátis

Local: Sede do Grupo É Ao Quadrado - Rua Adilson Leite, nº39 E, Alto do Cabrito

OFICINA – Dança Afro | Com Jamile Alves

A oficina visa oferecer os fundamentos iniciais sobre dança a partir das vivências da ministrante.

20 e 21/07/24 | Sáb e Dom | 9h às 12h – Grátis | Público: Livre

Local: Terreiro Junsun - Rua Praça do Cabrito, n° 102

Inscrições via e-mail: [email protected] - (nome completo, telefone, e-mail e endereço).

OFICINA – Teatro | Com Lucila Laura

A partir da experimentação, ludicidade, brincadeiras e jogos, será explorada a imaginação e as emoções dos participantes.

Lucila Laura - Atualmente integrando o grupo de teatro Bonde da Calu, atuando em dois espetáculos infanto-juvenis com poética negrorreferenciada: “Sarauzinho da Calu” e “A Casa Encantada”, ambos com direção de Cássia Valle, e na performance “Bailinho da Aziza” também com direção de Cássia Valle.

20 e 21/07/24 | Sáb e Dom | 9h às 12h – Grátis | Público: de 4 a 12 anos

Local: Espaço Orí Aiê - Rua Praça do Cabrito, n° 111

Inscrições via e-mail: [email protected] - (nome completo, telefone, e-mail e endereço).

OFICINA – Percussão | Com Mestre Gordo

Através da História do Experimental serão trabalhados arranjos, ritmos, técnica e educação musical estimulando que os envolvidos se tornem protagonistas das suas próprias histórias.

Eden Paulo ou Eden Gordo é Arte Educador, empreendedor Cultural, Arranjador e Mestre do Bloco Elegante e do Sofisticado Cortejo Afro da Bahia.

20 e 21/07/24 | Sáb e Dom | 9h às 12h – Grátis | Público: A partir de 12 anos

Local: Sede do Grupo É Ao Quadrado - Rua Adilson Leite, nº39 E, Alto do Cabrito

Inscrições via e-mail: [email protected] - (nome completo, telefone, e-mail e endereço).

ESPETÁCULO – ERA UMA VEZ O BRASIL| Grupo de Teatro É Ao Quadrado

Na peça, os atores trabalham de forma lúdica e com muita criticidade a história do Brasil desde o período colonial até os dias atuais. A direção é de Elizete Cardoso.

20/07/24 | Sab | 19h – Grátis

Local: Sede do Grupo É Ao Quadrado - Rua Adilson Leite, nº39 E, Alto do Cabrito

SHOW – SAMBA CABRITO BERRA | Roda de Samba com Zenon Santos (Sr. Z) e Convidados

Sr Z e Clara Castro