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SALVADOR

Projeto "Amô pelo Pelô" investe R$ 2 milhões no Centro Histórico

Iniciativa selecionará 120 propostas artísticas em diversas linguagens

Yuri Abreu
Por
Funceb lança edital para promover ocupação artística de largos localizados no Pelourinho
Funceb lança edital para promover ocupação artística de largos localizados no Pelourinho - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) lançou o edital "Amô pelo Pelô", um chamamento público que destinará R$ 2 milhões para fomentar a ocupação cultural dos largos do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

A iniciativa, viabilizada pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), busca dinamizar os espaços geridos pelo Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI) e democratizar o acesso às artes na capital baiana.

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As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online pelo site da Funceb entre os dias 15 de julho e 3 de agosto. Podem participar agentes culturais residentes ou sediados na Bahia há pelo menos dois anos.

Diversidade de linguagens

Ao todo, serão selecionadas 120 propostas divididas entre cinco linguagens principais:

  • Música;
  • Dança;
  • Artes visuais;
  • Literatura;
  • Circo.

A maior fatia do investimento será destinada à música, com 80 propostas contempladas com prêmios de R$ 20 mil cada. As demais linguagens terão 10 propostas contempladas, cada uma, com prêmios de R$ 10 mil por cada projeto.

Onde serão as apresentações?

As apresentações e exposições deverão ocorrer nos largos Tereza Batista, Quincas Berro D’água ou na sede do CCPI, no Largo do Pelourinho.

O formato das ações varia conforme a área: enquanto os shows musicais devem ter entre 90 e 120 minutos, as exposições de artes visuais podem permanecer em cartaz de uma semana a um mês.

Critérios de seleção

O edital reforça o compromisso com a diversidade por meio de cotas raciais e de acessibilidade. Do total de vagas, 30% são reservadas para pessoas negras, 10% para indígenas e 10% para pessoas com deficiência (PCD).

Para serem selecionados, os projetos passarão por uma análise de mérito que pontuará critérios como:

  • Mérito artístico-cultural (40 pontos): originalidade e relevância;
  • Viabilidade técnica (30 pontos): capacidade de execução e portfólio;
  • Impacto social e diversidade (20 pontos): alcance de público e medidas de acessibilidade;
  • Economicidade (10 pontos): coerência orçamentária.

Conforme o edital, propostas que apresentem qualquer forma de preconceito ou discriminação serão desclassificadas.

Execução dos projetos

Após o processo de seleção e habilitação, que deve ser concluído em setembro, a execução dos projetos selecionados acontecerá entre 15 de outubro de 2026 e 15 de outubro de 2027.

Os artistas deverão indicar, no ato da inscrição, três opções de meses para realização de suas propostas, cabendo à organização a definição final da data para garantir uma grade de programação equilibrada.

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Funceb pelourinho Salvador

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