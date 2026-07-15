Projeto "Amô pelo Pelô" investe R$ 2 milhões no Centro Histórico

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A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) lançou o edital "Amô pelo Pelô", um chamamento público que destinará R$ 2 milhões para fomentar a ocupação cultural dos largos do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

A iniciativa, viabilizada pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), busca dinamizar os espaços geridos pelo Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI) e democratizar o acesso às artes na capital baiana.

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As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online pelo site da Funceb entre os dias 15 de julho e 3 de agosto. Podem participar agentes culturais residentes ou sediados na Bahia há pelo menos dois anos.

Diversidade de linguagens

Ao todo, serão selecionadas 120 propostas divididas entre cinco linguagens principais:

Música;

Dança;

Artes visuais;

Literatura;

Circo.

A maior fatia do investimento será destinada à música, com 80 propostas contempladas com prêmios de R$ 20 mil cada. As demais linguagens terão 10 propostas contempladas, cada uma, com prêmios de R$ 10 mil por cada projeto.

Onde serão as apresentações?

As apresentações e exposições deverão ocorrer nos largos Tereza Batista, Quincas Berro D’água ou na sede do CCPI, no Largo do Pelourinho.

O formato das ações varia conforme a área: enquanto os shows musicais devem ter entre 90 e 120 minutos, as exposições de artes visuais podem permanecer em cartaz de uma semana a um mês.

Critérios de seleção

O edital reforça o compromisso com a diversidade por meio de cotas raciais e de acessibilidade. Do total de vagas, 30% são reservadas para pessoas negras, 10% para indígenas e 10% para pessoas com deficiência (PCD).

Para serem selecionados, os projetos passarão por uma análise de mérito que pontuará critérios como:

Mérito artístico-cultural (40 pontos): originalidade e relevância;

Viabilidade técnica (30 pontos): capacidade de execução e portfólio;

Impacto social e diversidade (20 pontos): alcance de público e medidas de acessibilidade;

Economicidade (10 pontos): coerência orçamentária.

Conforme o edital, propostas que apresentem qualquer forma de preconceito ou discriminação serão desclassificadas.

Execução dos projetos

Após o processo de seleção e habilitação, que deve ser concluído em setembro, a execução dos projetos selecionados acontecerá entre 15 de outubro de 2026 e 15 de outubro de 2027.

Os artistas deverão indicar, no ato da inscrição, três opções de meses para realização de suas propostas, cabendo à organização a definição final da data para garantir uma grade de programação equilibrada.