Projeto de enogastronomia será realizado na Rua Chile; confira | A TARDE

Em mais uma edição em Salvador, o projeto Hidden volta ao local que estreou em 2019, a Rua Chile. O evento focado em música e enogastronomia volta para a capital baiana para mais uma temporada nesta quarta-feira 25, às 19h, com evento exclusivo para convidados. Já no dia seguinte ,26, o espaço abre as portas para o público, a partir das 17h, com direito a assistir ao pôr do sol sobre a baía de Todos-os-Santos.

Comandado por Mariana Braga e seu marido Daniel Braga, o projeto traz nesta edição, um novo espaço que ganhou cenografia, decoração e nova iluminação para receber os 22 lounges com capacidade para até 120 pessoas sentadas. Assim como nos anos anteriores, o Hidden manterá o sistema de autosserviço, dispensando a presença de garçons e garantindo um clima mais descolado ao ambiente.

Ao entrar no espaço, as pessoas recebem uma taça personalizada e são dirigidas à lojinha onde estão expostos os produtos oferecidos na casa como os mais de 80 rótulos de vinhos das mais diversas procedências, queijos, embutidos e outros itens que são montados em tábuas de frios. O Hidden terá ainda um bar de drinques e cervejas especiais.

Uma das novidades desta edição é a gastronomia. A cozinha será comandada por Ricardo Silva, do Silva Cozinha’, que assume a função de chef residente do Hidden oferecendo um cardápio especial com pratos elaborados exclusivamente para o projeto. Ao longo da temporada, o menu pode ir mudando bem como novos chefs poderão dividir o fogão com Silva.

A cozinha será comandada pelo chef Chef Ricardo Silva | Foto: Divulgação

Outro atrativo do projeto é a programação musical que a produção prefere não divulgar com antecedência para sempre surpreender o público. Todos os dias o palco do Hidden receberá duas atrações musicais ao vivo e encerra a noite com um DJ. Vale lembrar que já passaram pelo palco do Hidden em edições anteriores artistas como Margareth Menezes, Lucio Mauro Filho, Leo Jaime, Sergio Loroza, Pierre Onassis, Magary Lord e Os Autorais, dentre outros.



O acesso será por ordem de chegada e seguindo a lotação do espaço.