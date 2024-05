Projetos baianos são selecionados pelo programa do Itaú Cultural | A TARDE

O Itaú Cultural anunciou os selecionados para a 20ª edição do Rumos. Com novo formato, que foca somente em projetos de criação artística relacionados à arte e à cultura brasileiras, o programa recebeu 9.389 projetos de todo o país e foram selecionados 100, abrangendo os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal.

Neste ano despontaram temas intergeracionais e foram ampliados os assuntos que tratam de questões LGBTQIAPN+ – com especial atenção para a seleção de proponentes trans –, de temáticas raciais – principalmente de negritude e indígenas – e de cultura periférica.

Em uma inflexão na distribuição nacional de propostas recebidas e selecionadas, a região Nordeste, com 23,4% dos inscritos, é a que soma mais contemplados: 41%, do total. Na sequência está o Sudeste, totalizando 29% dos selecionados – para 53,3% de inscritos – e o Norte, com 12% projetos escolhidos e 5,2% das inscrições.

O segmento audiovisual foi o que teve mais projetos selecionados, 18% do total. De teatro são 16%; 14% de música e de artes visuais; e 10% de literatura.

Projetos baianos

1. AJEUM BÓ (Vovó Cici)

Salvador – Bahia

Região impactada: Bahia

Tema: Gastronomia

2. As Queer As Fashion - Drag, Moda e criações QUEER (João Paulo Pereira Guimarães)

Valença – Bahia

Região impactada: Bahia

Tema: Moda

3. Canções do amor e do tempo (Sanzala Cultural)

Cachoeira – Bahia

Região impactada: Bahia

Tema: Música

4. Depois de mim não haverá nada (Bárbara Pereira Mançanares)

Eunápolis – Bahia

Região impactada: Bahia, Minas Gerais e Pernambuco

Tema: Literatura

5. DOCUMENTÁRIO “BAIAFRO: as raízes do AfroFuturismo nos anos 70” (INSTITUTO DJALMA CORREA)

Rio de Janeiro – Rio de Janeiro

Região impactada: Bahia e Rio de Janeiro

Tema: Audiovisual/Cinema

6. ELEGBAPHO – Território Afro-cênico de Celebração Negra (Zâmbia - Produções e Eventos)

Alagoinhas – Bahia

Região impactada: Bahia

Tema: Teatro

7. FRANCISCA LUIS (NAIRA NANBIWI SOARES)

Salvador – Bahia

Região impactada: Bahia

Tema: Audiovisual/Cinema

8. Monstruosas alianças: práticas simbióticas de dança e ecologia (Selvática Ações Artísticas)

Curitiba – Paraná

Região impactada: Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo

Tema: Dança

9. O que é uma pessoa negra quando não é Deus ou miserável? (Lais Machado)

Salvador – Bahia

Região impactada: Bahia

Tema: Artes visuais

10. Rocha Navegável (volumes II e III) (FABIO JOSE RIOS DA COSTA)

Salvador – Bahia

Região impactada: Bahia

Tema: HQ

11. Sob o Signo Ancestral (Daniel Cesart)

Salvador – Bahia

Região impactada: Bahia

Tema: HQ

12. Tinta da Bahia - romance (Luciany Aparecida Alves Santos)

Salvador – Bahia

Região impactada: Bahia

Tema: Literatura

13. TÍTULO: Mboraí Nhe’ên - Espírito Cantar (Tainara Takua)

Uruçuca – Bahia

Região impactada: Bahia, Maranhão e Santa Catarina

Tema: Música

14. Zumví: Na rota das Manifestações Afro Culturais de Itaparica ao Recôncavo Baiano (Zumví)

Salvador – Bahia

Região impactada: Bahia

Tema: Artes visuais

Confira os projetos de outros estados que foram selecionados clicando aqui.

Formato

Como já foi anunciado, a partir desta edição o Rumos passou a aceitar somente projetos de criação artística relacionados à arte e cultura brasileiras – quaisquer ações ou etapas criativas para o desenvolvimento do projeto que pode ser concebido em qualquer tipo de suporte, formato ou mídia, nas seguintes linguagens: arte e tecnologia, artes visuais, design, arquitetura, moda, gastronomia, audiovisual, circo, dança, literatura, performance, música, teatro, games e HQ.

Seleção

A forma de seleção dos projetos desta edição foi mantida em três etapas. A primeira, foi a de avaliação. Neste momento, todas as inscrições válidas foram analisadas pelos integrantes da comissão de avaliação do Rumos Itaú Cultural. Coube a eles avaliarem os projetos que atendem, em parte ou integralmente, os critérios norteadores do programa.

Na segunda etapa, a de seleção, todos os trabalhos aprovados anteriormente foram analisados pela comissão de seleção, considerando a singularidade (criatividade, inovação, experimentação e contemporaneidade), relevância, (abrangência, potencialidade, referência e representatividade) e consistência (conceituação e viabilidade). Por fim, os projetos selecionados ali, passaram pela etapa de viabilidade técnica, jurídica e orçamentária.

Publicações relacionadas