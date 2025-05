Protagonismo feminino marca o 10º Forum de Hip-Hop na capital

Encontro tem por objetivo dar visibilidade à atuação feminina - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Mulheres interessadas no universo do Hip-Hop podem aproveitar o 10º Fórum Nacional de Mulheres no Hip-Hop, promovido pela Frente Nacional de Mulheres no Hip-Hop e pelo Instituto Social EUMELANINA de Arte, Cultura e Educação, que segue até hoje. O evento reúne artistas, produtoras, MCs, DJs, BGirls, grafiteiras e outras mulheres que protagonizam a cena do movimento cultural em todo o Brasil.

“Esse é um espaço de fortalecimento. A cada ano, é como se fosse um respiro, uma força para continuar lutando”, explicou Udimila Oliveira, coordenadora do Instituto EUMELANINA e uma das organizadoras do fórum.

O encontro, que tem por objetivo dar visibilidade à atuação feminina, tornou-se um espaço de intercâmbio, formação e fortalecimento das mulheres negras e periféricas. Nesta edição, o fórum apresenta como novidade a integração dos cinco elementos da cultura Hip-Hop: MC, DJ, break, grafite e conhecimento. Também foi lançado o espaço “Cuide-se”, voltado para o autocuidado, com serviços gratuitos, como tranças, maquiagem e relaxamento.

Premiação

Para a grafiteira e educadora Andressa, conhecida como Monique, o fórum é um marco importante: “É a primeira vez que haverá uma premiação para grafiteiras dentro do movimento Hip-Hop. Isso é histórico. Quem vencer vai receber R$ 2 mil, fruto de uma votação popular e de um júri técnico. Isso nunca aconteceu no grafite.”

A professora Isabele Santos Lima destacou a importância da escolha dos espaços: “Trazer o Hip-Hop para o teatro e para a periferia é um ato político”, enfatiza.

Com uma programação intensa que inclui shows, batalhas,plenárias, mutirão de grafite e rodas de conversa, o fórum, que teve início no Cineteatro 2 de Julho, no Irdeb, segue até hoje e será encerrado na Praça João Martins, em Paripe. A entrada é gratuita e aberta ao público.

*Sob a supervisão da jornalista Isabel Oliveira