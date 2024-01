Quadra de escola de samba recebe velório de Quinho do Salgueiro | A TARDE

O corpo de Quinho do Salgueiro começou a ser velado na quadra da escola de samba do Salgueiro, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, 4. Melquisedeque Marins Marques morreu na quarta-feira, 3, aos 66 anos, de insuficiência respiratória. O caixão do cantor estava coberto com as bandeiras do Salgueiro e da Liesa, a Liga das Escolas de Samba do Rio.

"Ele foi um paizão na minha vida. Pagou meu colégio, alimentação, minhas vestes. Foi mais que um pai na minha vida. Foi o melhor amigo que eu tive na minha vida", contou Wilkee Oliveira Marques, filho de Quinho.

A agremiação disse que os cantores vão fazer uma homenagem entoando sambas que ficaram marcados na voz de Quinho. Na sexta-feira, 5, às 9h, haverá um outro velório na capela C do Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador. O sepultamento está marcado para às 13h.