Rachel Reis promete show especial para Salvador: “Vai ser lindo”

A cantora Rachel Reis - Foto: Divulgação

Salvador celebra hoje, 29, 476 anos. Berço de rica herança africana, cidade da música, da fé e dos encontros à beira-mar, a capital baiana comemora sua história com uma programação artística especial.

Exposições, cinema, oficinas e grandes shows gratuitos ocupam diferentes pontos da cidade com o objetivo de valorizar a cultura e a história locais. Os festejos começaram no pós-carnaval e vão até segunda-feira, dia 31.

Amanhã, 30, a Praça Municipal será palco do espetáculo A Bênção, Salvador!, que celebra a musicalidade baiana. O show reunirá grandes nomes da cena afro-baiana e nacional, como Àttooxxá, Larissa Luz, Sued Nunes, Pabllo Vittar, Cortejo Afro, Russo Passapusso e Rachel Reis, entre outros.

"Salvador tem sido o meu ponto de partida e de chegada. Esse sentimento se reflete naturalmente no meu som e nas minhas referências. Vou trazer algumas músicas que não podem faltar no show e cantar junto com meus amigos do Àttooxxá. Vai ser lindo", destaca a cantora Rachel Reis.

O diretor de A Bênção, Salvador!, Gil Alves, destaca a programação como uma verdadeira celebração da capital baiana, ressaltando a diversidade cultural dos artistas da nova cena.

“A escolha dos artistas foi pensada como um grande mosaico da cena musical de Salvador e do Nordeste, unindo gerações, diversidade, representatividade, sonoridades e narrativas que refletem a cidade. Cada um deles traz consigo um pedaço de Salvador, seja por meio da sonoridade, da representatividade ou da atitude”, afirma Alves.

A programação cultural em comemoração ao aniversário de Salvador teve início logo após o carnaval. E entre as principais atrações estão as exposições Dona Fulô e Outras Joias Negras, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC-BAHIA), e Vitória – Um Corredor de Histórias, no Museu de Arte da Bahia (MAB).

Outras mostras incluem Salvador de Outrora – Olhares sobre Salvador: da fundação aos dias atuais, na Biblioteca Anísio Teixeira; Raízes da Cidade, no Arquivo Público; e A Cidade pelo Avesso, na Biblioteca Juracy Magalhães Jr., que aborda a cultura das favelas como espaços de resistência.

O cinema também faz parte da programação, com o projeto especial Salvador na Tela, que exibirá filmes e curtas-metragens nacionais em nove bairros de Salvador e Lauro de Freitas até amanhã.

Clássicos como Capitães da Areia e Ó Paí Ó 2 compõem a seleção, oferecendo diferentes olhares sobre a cultura soteropolitana. Ainda no MAC, a instalação Muro reunirá 50 artistas da arte urbana local, além de oferecer visitas guiadas e oficinas. Bibliotecas públicas também sediarão palestras sobre a fundação e o desenvolvimento histórico da cidade.

O secretário estadual de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, ressaltou a importância de levar arte e história a diferentes públicos com uma abordagem inclusiva, que visa ampliar o acesso a bens culturais, para as comunidades e escolas da capital baiana.

“Planejamos uma programação diversa, incluindo exposições, apresentações de dança, sessões de cinema em comunidades e escolas com filmes que retratam a história de Salvador. Nosso objetivo é atrair novos públicos que, muitas vezes, não têm acesso a esses bens culturais, e ao mesmo tempo, promover conhecimento histórico e reflexão”, afirma o secretário.

Valorizar a diversidade

No Centro Histórico, as comemorações começaram ontem com o projeto Amô pelo Pelô, que homenageia a música nordestina e o Axé. Hoje, o largo Pedro Archanjo recebe a festa Na Muvuca, comandada pela drag queen Nininha Problemática, com DJs e música eletrônica que mesclam referências afro-brasileiras e LGBTQIA+. Outros largos do Pelourinho também contarão com atrações, como Maira Menezes e a banda Axé Viva.

“Valorizar a diversidade cultural de Salvador — especialmente as identidades e expressões presentes nas comunidades e bairros — é uma maneira de reconhecer essa vocação única da cidade”, destacou Bruno Monteiro.

O tradicional centro cultural da cidade será palco de shows imperdíveis, como Roberto, O Imperador, e os Sucessos de Zé Ramalho, e Allyne Araújo - Aquecendo o São João, além de outras apresentações que revisitam a história da música baiana e brasileira, com ênfase nos 40 anos da Axé Music.

A festa também inclui uma série de atividades educativas, como aulas sobre a fundação de Salvador e visitas guiadas a exposições, proporcionando aos soteropolitanos e turistas uma experiência rica sobre a cidade e seu legado cultural.

“Conseguimos apoiar projetos voltados ao hip-hop — uma linguagem artística que, por muito tempo, não foi sequer reconhecida como tal —, além de iniciativas ligadas às artes visuais, como o grafite e a fotografia. Também temos promovido eventos em espaços públicos, garantindo uma ocupação mais democrática do Pelourinho e abrindo esse patrimônio cultural para diversas manifestações artísticas”, acrescenta Bruno.

Amanhã, dia 30, acontece o evento Volta no Dique, promovido pelo Movimento Musical MUDEIdeNOME. O evento que se tornou uma tradição, ocorrerá às 11h, reunindo milhares de pessoas para uma festa de música e cultura. O ‘pranchão’ será comandado por Ricardo Chaves, Ramon Cruz e Jonga Cunha, com a participação especial do cantor Tonho Matéria, que promete agitar a festa com seu estilo autêntico.

“Salvador é um dos destinos turísticos mais procurados do país, e isso se deve, em grande parte, à força da nossa cultura. Claro, as pessoas se encantam com as belezas naturais e com a hospitalidade do nosso povo, mas o que realmente as fideliza à cidade e à Bahia é a riqueza cultural que temos”, conclui Monteiro.

