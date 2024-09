Ratatouille? Jovem se destaca com cosplay idêntico a personagem de filme

O jovem Yan Marks, de 16 anos, se destacou no segundo dia da 16ª Bon Odori - Foto: Edvaldo Sales / AG. A TARDE

Linguini baiano? O jovem Yan Marks, de 16 anos, se destacou no segundo dia da 16ª Bon Odori, que acontece neste sábado, 31, no Parque de Exposições de Salvador, com um cosplay de Alfredo Linguini, protagonista da animação ‘Ratatouille’.

O Portal A TARDE registrou o momento em que diversas crianças e adultos se aglomeraram ao redor de Yan para tirar fotos. O estudante contou que decidiu fazer o cosplay depois que as pessoas falaram que ele é parecido com o personagem.

Inicialmente, o cosplay era mais simples, depois ele foi aperfeiçoando. “Antigamente, era, literalmente, uma calça, uma camisa abotoada e um chapéu de papel de ofício. E o rato era feita de uma tinta que eu pintava dentro do papel”, contou.

Superação

Yan, que mora em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), disse que já sofreu bullying por ser parecido com o Linguini, mas usou isso para algo bom e divertido. “As pessoas falavam para mim que eu parecia o Linguini de uma forma agressiva. Mas outras me motivaram a criar o cosplay. Elas viam talento”, relatou.

“Independentemente se as pessoas faziam bullying ou não, eu não ligava, eu falava: ‘eu sou o Linguini, cara’”, relembrou Yan, que é cosplayer há mais de quatro anos e já foi em outra edição do Festival de Cultura Japonesa de Salvador.

“Fui muito bem recebido aqui. As pessoas não esperam ver o Linguini e ficam muito felizes quando encontram”, completou.