Raul Seixas será o homenageado da Flipelô 2024 | A TARDE

A edição 2024 da Feira Literária Internacional do Pelourinho, que acontecerá nos dias 7 a 11 de agosto, terá como homenageado o cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista Raul Seixas.

A novidade foi anunciada pela Flipelô nesta terça-feira, 27. "O pai do rock brasileiro, também mestre das palavras. Desde a infância declaradamente desenvolveu uma paixão pela arte da literatura que libertou a sua mente para criar letras e harmonias únicas e muito criativas".

O anúncio da Flipelô frisa ainda que "trazer Raul Seixas como homenageado em uma Festa Literária é revelar o quanto a literatura teve significado para ele, contribuindo com o seu talento, libertando a sua mente para criar letras e harmonias únicas e muito criativas".

Na adolescência, Raul Seixas se dedicava à leitura na biblioteca do pai, onde descobriu seu amor pela filosofia e pela ficção. Sonhava em ser escritor, inspirado por Jorge Amado.

Sua paixão pela escrita o levou a compor poesias que se tornaram canções marcantes. Apesar de uma carreira breve, seus 17 álbuns definiram o rock nacional.

A novidade foi celebrada pelos fãs da Festa e do baiano. "Como raulseixista acho mais do que merecido essa homenagem na cidade em que O homem nasceu!! Parabéns aos envolvidos e vamos nos deliciar com a poesia e as reflexões do nosso Raulzito", celebrou uma internauta.

"Nasci há 10 mil anos atrás para ver isso! Excelente escolha", brincou outra.