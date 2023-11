Realizadora aponta importância do Fórum Nordeste de Economia Circular | A TARDE

Salvador recebe, a partir desta quinta-feira, 23, o Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC), o primeiro do segmento no Brasil. O evento segue até este domingo, 26, e tem o objetivo de mobilizar um amplo espectro de atores, incluindo governos, empresas, organizações não governamentais e sociedade civil para o debate e a implementação de ações que ajudem a proteger e salvaguardar a saúde do planeta Terra e promover avanços nas questões humanitárias por meio de ações eficazes.

Para a realizadora, Lídice Berman, a economia circular está diretamente conectada ao desenvolvimento econômico. Além disso, segundo ela, o tema não é mais uma tendência e sim um caminho que precisa ser despertado de forma coletiva.

“Nós enquanto sociedade precisamos também entender o nosso papel, é nossa responsabilidade também por que não dá pra falar de circularidade sem falar de um processo integrado de inteligência coletiva, onde envolve poder público, lideranças políticas, a social civil, a indústria, uma cadeia gigante de agentes de transformação”, ressaltou, durante o programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM.

Berman ressaltou ainda que “apesar de existir uma maioria de pessoas que se preocupa com isso, a gente vem avançando muito e o consumidor tem ficado atento a isso. Uma mudança de comportamento”.

O Fórum vai ocorrer em três espaços da capital baiana. No Museu de Arte Contemporânea (MAC), localizado no bairro da Graça, no Museu de Arte da Bahia (MAB), Avenida Sete de Setembro, e no Museu Geológico da Bahia, também na Av. Sete. Para realizar a inscrição e conferir a programação é só acessar aqui.

Confira: