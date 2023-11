Realizar a FLICA foi um grato presente, avalia CEO da Hansen Bahia | A TARDE

Pela segunda edição seguida, a Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA) é realizada pela Fundação Hansen Bahia (FHB) em parceria com a CALI - Cachoeira Literária.

A CEO da FHB, Vanessa Dantas, Coordenadora Executiva da FLICA, contou em conversa com o Portal A TARDE que para a Fundação, participar da realização da Festa Literária é um grato presente.

Segundo Vanessa, a FLICA dialóga com a Fundação em seus cinco pilares. "A fundação tem no seu estatuto cinco pilares: cultura, turismo, educação, sustentabilidade e economia solidária. E nós entendemos que a FLICA dialoga diretamente com todos os pilares que preconizam o funcionamento da fundação Hansen Bahia".

Vanessa conta que o nome Bahia foi adotado como nome da FHB devido a paixão que o fundador, Karl Heinz Hansen, tinha pelo estado, especialmente por Cachoeira e São Félix, onde ele passou os últimos anos da vida.

"Que traga benefícios para a Fundação, para a cultura, para a educação, para o fomento à economia, ao turismo aqui do Recôncavo da Bahia", deseja Vanessa, que cita que regiões próximas a Cachoeira também são beneficiadas.

Entre os projetos está a oficina de capoeira Hansen Bahia. "Esse projeto contemplou 3 municípios que foram Cachoeira, São Félix e São Francisco do Conde, sendo que Cachoeira nós tivemos extensão para o distrito do Iguape. Foi um projeto feito com mais de 200 alunos da rede estadual, que passaram 6 meses fazendo gratuitamente a oficinas e nós ofertámos abadá, berimbau, lanche em todas as aulas, confecção de instrumento, musicalidade. Então esse foram 3 municípios".

Houve também o Colóquio Flica realizado em quatro municípios: Cachoeira, São Francisco do Conde, Candeias e Madre de Deus.

"Nós estivemos com alunos de Santa Bárbara, de Riachão do Jacuípe, de diversos municípios mais distantes do que o Recôncavo, mas que fazem questão absoluta de estar na Flica, porque ela é essa queridinha nossa".