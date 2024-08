Recôncavo Afro Festival abre inscrições para artistas negros da região

Saxofonista - Foto: Divulgação | Rafaella Whitaker

O Recôncavo Afro Festival, evento inédito que envolve música, audiovisual, artes visuais e dança, anuncia chamada pública para participação de profissionais negros e negras do Recôncavo da Bahia. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 8 de setembro no formulário disponível no site. Clique aqui e acesse.

O movimento artístico-cultural vai percorrer quatro cidades do território baiano – Cachoeira, São Félix, Maragojipe e Santo Amaro –, além da capital, Salvador, entre novembro e dezembro de 2024.

| Foto: Divulgação | Caíque Fialho

Podem se inscrever pessoas e grupos da região que atuam nas áreas de música instrumental, intervenções de artes visuais urbanas, espetáculos de dança e mostra audiovisual de curtas-metragens. As etapas preliminares vão acontecer entre 20 e 24 de novembro, em Cachoeira; de 21 a 24/11 em São Félix; em Maragojipe, de 28 a 30/11 e em Santo Amaro, de 5 a 7 de dezembro. O evento final acontecerá em Salvador, de 12 a 15 de dezembro, reunindo uma grande parcela da classe artística do estado.



Além das inscrições online através do site, os interessados também podem fazê-la na sede da Odé Produções, em Cachoeira, Bahia, preferencialmente às terças e quintas-feiras, das 10h às 12h e das 14h às 17h.



Serão selecionadas 40 atrações artísticas (16 artistas ou grupos de música instrumental; 12 curtas-metragens; 8 artistas visuais e 4 performances de dança) através de uma curadoria especializada, que vão representar a diversidade cultural do território através de diferentes linguagens artísticas. As atividades são gratuitas e abertas para toda a população.

Para mais informações, acesse o site oficial do festival: https://www.reconcavoafrofestival.com/.