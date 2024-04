Rei da sofrência: Pablo comemora 20 anos de carreira com show raiz | A TARDE

Nascido e criado em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, o cantor Pablo superou muitas barreiras para chegar à fama. Trabalhador desde cedo, o jovem vendedor de picolé se tornou um dos pioneiros do arrocha e teve a vida mudada completamente através da música. Neste ano, ele completou 20 anos de uma carreira repleta de sucessos e resolveu celebrar o marco em uma turnê especial.

Na madrugada deste domingo (7), pouco antes de subir ao palco e levar o público da capital baiana à loucura, Pablo conversou com o Portal MASSA! sobre a emoção de alcançar tantas conquistas ao longo dos anos: “Temos respostas muito positivas, e uma delas é a de hoje, aqui em Salvador, no Wet, que atingimos o público máximo da casa. Eu tô muito feliz por essa fase assim na minha carreira, devido a tanta coisa que a gente já passou. A gente vê nosso trabalho, o nosso arrocha, nosso ritmo nordestino, nosso ritmo baiano sendo consagrado assim no Brasil inteiro, é motivo de muita alegria”.

Um show para ninguém botar defeito

Mestre da arte de colocar o povo para sofrer, Pablo atraiu uma legião de 30 mil fãs apaixonados para comemorar duas décadas na estrada musical. Antes mesmo do show começar, a galera já estava curtindo e cantando as músicas mais marcantes da carreira dele. Sem medo da chuva, o público chegou cedo e ficou até o final para aproveitar cada detalhe e atração da festa, que contou com apresentações de Kart Love, Devinho Novaes e da banda Calcinha Preta, além de participações de amigos especiais do cantor, como Klessinha e Marília Tavares.

O cantor Lucas Kart, vocalista da Kart Love, chegou para aquecer o pessoal e se surpreendeu ao ver a quantidade de pessoas que já estava no local. Ele cumpriu o combinado de não deixar ninguém parado e abriu o caminho para que Devinho Novaes relembrasse as canções mais conhecidas na voz dele. Depois o comando foi passado para a banda Calcinha Preta, que colocou todo mundo para dançar forró e sentir ainda mais vontade de que o São João chegue rápido.

Foi então que o anfitrião da festa chegou. Sem perder a majestade e nem o costume de cantar enquanto aprecia um bom vinho, o ‘Rei da Sofrência’ transformou o Wet'n Wild em uma verdadeira seresta raiz, com direito a um repertório com os seus maiores hits. A galera não conseguiu resistir à voz apaixonante do cantor e arrochou até o amanhecer.

Pablo deu início ao show unindo trechos de algumas das suas canções principais e depois passeou pelas letras das mais diversas músicas, relembrando também os tempos em que fazia parte da banda Asas Livres e do Grupo Arrocha. Ele foi acompanhado do início ao fim pelo coro do público, que cantava as músicas sem parar. No fim, foi um show para ninguém colocar defeito.

Sem palavras, Pablo se mostrou grato pelo carinho do público e deixou a emoção falar mais alto. "Eu venho de uma história muito longa, né? De altos e baixos. E hoje, eu vejo o meu trabalho sendo consagrado, sendo respeitado! Para mim é um motivo de muita honra, de muita alegria", disse ele.